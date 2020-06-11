Кому повысят пенсии с 1 июля в России? Новые льготы и индексации

некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой. Предусмотрена доплата за возраст, начиная с 75 лет.

Кому в России повысят пенсии с 1 июля: новые льготы, индексация для работающих пенсионеров

Июль 2020 года может принести некоторым категориям российских пенсионеров заметную денежную прибавку. Кроме того, депутаты готовы рассмотреть возможность восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам. Некоторым категориям работающих пенсионеров пенсии проиндексируют уже в июле, перерасчет будет произведен автоматически.

Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой. Повышение коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.

Ранее этой категории граждан пенсии не индексировались: опекунство расценивалось как работа, соответственно, опекуны пенсионного возраста относились к категории работающих пенсионеров. Такие граждане получали пособие в размере три-четыре тысячи рублей. Эту категорию граждан решено поддержать: по поручению президента России Владимира Путина был разработан законопроект об индексации выплат пенсионерам-опекунам.

Индексация будет проведена автоматически, дополнительные деньги начнут поступать уже с 1 июля, заявление для этого писать не надо.

Дополнительная корректировка пенсий в РФ с 1 июля

Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Документ планируется принять до конца июня, в следующем месяце он вступит в силу.

Две плановые льготы пенсионерам

Также российских пенсионеров ждут две новые плановые льготы. Предусмотрена доплата за возраст, начиная с 75 лет. Сейчас такую доплату получают пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Соответствующая поправка уже получила одобрение правительства РФ и в ближайшее время будет рассмотрена в Госдуме.

Другая льгота касается задолженностей по кредитам, которая коснется в том числе пенсионеров и инвалидов, а также представителей малого бизнеса. Если доход неработающего пенсионера по старости, инвалидности или потере кормильца меньше двух МРОТ (то есть меньше 24,3 тыс. руб.), он может рассчитывать на рассрочку по старым долгам.

Какие еще выплаты ждут российских пенсионеров летом

С августа более чем на девять процентов будут проиндексированы накопительные пенсии. Также почти на восемь процентов будут проиндексированы выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Увеличение пенсий в связи с этими выплатами коснется более чем 100 тысяч россиян.

Что известно об индексации пенсий работающим пенсионерам

Несколько дней назад представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий с 1 июля возврат индексации пенсий всем работающим пенсионерам. Напомним, индексация пенсий официально трудоустроенным пенсионерам была заморожена в 2016 году. Депутаты от ЛДПР предложили вернуть индексацию и установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рубля (в 2019 году этот показатель был 87,24 рубля).

Как объяснил смысл этой инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов, мера поможет вернуть «из тени» пенсионеров, которые работают без официального оформления, на полставки, либо через подставных лиц. По мнению Нилова, это вредно и для общества, и для государства, и для экономики, поскольку снижает количество взносов в ПФР. По мнению авторов законопроекта, индексация пенсий работающим пенсионерам повысит покупательную способность населения, что также благоприятно скажется на экономике.

Впрочем, эксперты не уверены, что эта мера будет принята, поскольку такая индексация потребует огромных бюджетных вложений, которые на фоне спада экономики из-за пандемии COVID-19 придется отрывать от других важных сфер.

Отметим, обязательная индексация пенсионных выплат — одна из основных поправок к Конституции России, внесенных на всенародное голосование, которое прейдет с 25 июня по 1 июля. Однако работающие пенсионеры отдельно в поправках не упомянуты, передает ФАН.