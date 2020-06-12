Пока остается свидетелем по делу о сбыте наркотиков актер Ефремов

После допроса его доставили в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест. Позже туда пришла полиция.

Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

Актер Михаил Ефремов, попавший в ДТП, которое повлекло смерть человека, остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ефремов был допрошен по двум уголовным делам — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Он остался в качестве свидетеля по делу о продаже наркотических средств. Следователя интересовало, где, когда, у кого он их приобрел и когда употребил», — сказал источник. За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

После допроса Ефремов доставлен в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении актера было передано из УВД по ЦАО столичного главка полиции в ГУ МВД по Москве.

Позже в квартиру актера пришла полиция.