Извинения и деньги Ефремова не приняла семья убитого им в ДТП Захарова

Адвокат отметил, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно» и денежная компенсация, которую предложил Ефремов, не будет принята.

8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу»

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актёра Михаила Ефремова, который врезался в автомобиль Захарова.

Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты», — приводит ТАСС слова Добровинского.

Он отметил, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно» и денежная компенсация, которую предложил Ефремов, не будет принята.

По словам адвоката, представители семьи покойного намерены добиться справедливого решения суда.

Ранее актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра.

Он выразил готовность оказать помощь семье погибшего и добавил, что «не понимает, как дальше жить».

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.