13.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Извинения и деньги Ефремова не приняла семья убитого им в ДТП Захарова

17:41 13.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

Адвокат отметил, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно» и денежная компенсация, которую предложил Ефремов, не будет принята.

Извинения и деньги Ефремова не приняла семья убитого им в ДТП Захарова
8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу»

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актёра Михаила Ефремова, который врезался в автомобиль Захарова.

Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты», — приводит ТАСС слова Добровинского.

Он отметил, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно» и денежная компенсация, которую предложил Ефремов, не будет принята.

По словам адвоката, представители семьи покойного намерены добиться справедливого решения суда.

Ранее актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра.

Он выразил готовность оказать помощь семье погибшего и добавил, что «не понимает, как дальше жить».

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Еще передумают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаразившихся COVID-19 было бы больше 8 за сутки в Бердске без обязательного ношения масок, заявил вице-мэр 3
18:14 13-06-2020
Заразившихся COVID-19 было бы больше 8 за сутки в Бердске без обязательного ношения масок, заявил вице-мэр
БердскГде проживают и лечатся зараженные COVID-19 на 13 июня в Новосибирской области? Список городов и районов 2
17:53 13-06-2020
Где проживают и лечатся зараженные COVID-19 на 13 июня в Новосибирской области? Список городов и районов
Извинения и деньги Ефремова не приняла семья убитого им в ДТП Захарова
17:41 13-06-2020
Извинения и деньги Ефремова не приняла семья убитого им в ДТП Захарова
Кому из пенсионеров могут дать разовую выплату власти Новосибирской области? 1
17:27 13-06-2020
Кому из пенсионеров могут дать разовую выплату власти Новосибирской области?
Зарядят дожди с грозами на неделю с 15 июня в Новосибирской области. И в Бердске
17:14 13-06-2020
Зарядят дожди с грозами на неделю с 15 июня в Новосибирской области. И в Бердске
БердскПогибли курсант и пилот-инструктор при крушении Як-52 под Самарой
17:01 13-06-2020
Погибли курсант и пилот-инструктор при крушении Як-52 под Самарой
БердскПоказал доход в 1,5 млн рублей за 2019 год спикер горсовета депутатов Бердска 3
16:51 13-06-2020
Показал доход в 1,5 млн рублей за 2019 год спикер горсовета депутатов Бердска
БердскСкончались 114 пациентов с COVID-19 за сутки на 13 июня в России. Всего 6829 жертв коронавируса
16:43 13-06-2020
Скончались 114 пациентов с COVID-19 за сутки на 13 июня в России. Всего 6829 жертв коронавируса
Пик коронавируса в России пришелся на 11 мая, заявила Голикова 1
16:28 13-06-2020
Пик коронавируса в России пришелся на 11 мая, заявила Голикова
Луна без курса ожидает нас 13 и 16 июня 2020 года. В чем опасность периода и что нельзя делать категорически
16:28 13-06-2020
Луна без курса ожидает нас 13 и 16 июня 2020 года. В чем опасность периода и что нельзя делать категорически