Пожалуются губернатору на мусорную свалку «под носом» у Бердска активисты

Алексей Шабин выступает против существующего полигона ТКО. И вдруг строят еще один недалеко от кладбища. Он уверен, что не общественники, а мэр должен «разобраться с коллегой из Искитима».

На мусорной свалке Бердске навели порядок, она не горит и не воняет. Но активисты считают, что ей не место в городе

В ближайшие дни бердский активист Алексей Шабин отнесет открытое письмо главе города Евгению Шестернину — на тему строящейся на границе с Бердском мусорной свалки. Накануне он направил текст письма «Курьер. Среда. Бердск». Шабин просит мэра остановить сооружение полигона твердых коммунальных отходов на территории Искитимского района недалеко от бердского кладбища.

дословно

«Открытое письмо главе города Бердска



Е.А. ШестернинуУважаемый Евгений Анатольевич!Я, житель города Бердска, Шабин Алексей Николаевич, как и большинство сознательных жителей города, в некотором недоумении по поводу информации о развернувшемся строительстве, непосредственно у границ города Бердска в Искитимском районе, второго полигона ТБО. Географическое расположение полигона, учитывая розу ветров, значительно усугубит экологическую обстановку в городе Бердске и окрестностях, что отразится на здоровье жителей. Считаю, что в ваших силах, действуя в интересах жителей города, остановить процесс получения разрешительной документации на строительство полигона ТБО у границ города Бердска.С уважением Шабин Алексей Николаевич».

Ответ Евгения Шестренина о том, что в Бердске свалки не будет и общественникам, радеющим за экологию, необходимо обращаться к власти Искитимского района (предполагается, что именно на его территории разместят новый полигон), Алексея категорически не устраивает.

— Мэр представляет интересы города и горожан. На границе Бердска строит предприятие известный бизнесмен. И не бывает такого, чтобы глава об этом не знал. Если он заинтересован, чтобы у него в городе было комфортно и хорошо, он предпримет какие-то меры, чтобы «вредного производства» у границ поселения не было. Ему не активистов посылать надо в администрацию соседнего района, а самому разобраться с коллегой из Искитима. Я себе это представляю так. На их уровне проще решить такие вопросы. Мы, конечно, все равно будем писать и добиваться, — высказался Алексей Шабин

Параллельно он намерен «сделать еще одно письмо на имя губернатора Травникова»:

— Я не вижу смысла дальше писать Шестернину, так как он не реагирует. Уже на этой неделе письмо в областное правительство подготовлю и отвезу.

Активист уже делал попытку выступать против существующей в Бердске мусорной свалки — в феврале и весной планировал сбор подписей и митинг за перенос полигона подальше от города. Но, по его словам, довести задуманное не удалось, так как вмешался карантин из-за коронавируса.

— Мы эту акцию отложили на неопределенный срок. А тут узнаем, что у нас чудесным образом под самым носом вторая свалка образуется. Это крайне удивительно!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже начали прокладывать дорогу к своему участку компания ООО «Полигон». Она находится на территории Искитимского района. Участок у компании в собственности, но для строительства свалки нужно около года, чтобы пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов, директор ООО «Полигон».

Замглавы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева заявила, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано:

— На участке, скорее всего, сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов.

Алексей Шабин не связан с другой бердской общественницей Натальей Слесаревой, которая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 июня вставала в пикет против строительства открытия мусорного полигоны у границ Бердска. Именно после этой акции ответил мэр.

— Официально заявляю, что на территории Бердска мусорный полигон не строится. Более подробно — в каком формате получено разрешение, какие это земли — это удел того района, которому принадлежат эти земли. Все эти объяснения даны госпоже Слесаревой, так же как и про объекты ГУ ФСИН, но тогда мы не нашли понимания, потому что целью являлось другое. Не забота, а политический имидж, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин 12 июня.

По словам Шабина, у него небольшая инициативная группа. Активист уверен, что если широко освещать вред мусорных свалок среди населения, в протестных акциях будет участвовать гораздо больше бердчан. Он считает, что, по большому счету, жители города инертны и не готовы отстаивать свои права.

Он создал петицию о закрытии бердского мусорного полигона, которую к его удивлению за пару месяцев подписали всего 180 человек (на 17 часов 15 июня). Но Алексей не теряет надежды, что после снятия режима самоизоляции активность горожан повысится. И они «посмотрят со стороны» на свой родной Бердск.