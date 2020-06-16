Путин встречается тет-а-тет только с силовиками. С остальными — по видеосвязи

Встреча Владимира Путина с директором ФСБ Александром Бортниковым

Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы безопасности, председателем Национального антитеррористического комитета Александром Бортниковым состоялось 16 июня. Личная.

Бортников доложил о работе НАК, вспомнил историю, назвал цифры о деятельности за 10 лет существования комитета.

Дословно

Бортников:

-Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы, который проходил в 2018 году, других различных мероприятий, в которых принимали участия представители, чемпионат мира по футболу.

За десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре. Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но тем не менее мы стремимся к этому.

За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов. Это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии комитета.

Много внимания уделялось и уделяется вопросам выявления пособнической базы и вопросам финансирования террористической составляющей. За эти десять лет по статистике можно сказать, что было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, вся эта деятельность была, собственно говоря, предотвращена.

Напомним, что 2,5 месяца президент проводит встречи и совещания только в режиме онлайн. За это время он делал исключения только для главы Росгвардии Виктора Золотова и руководителя ФСБ Александра Бортникова.