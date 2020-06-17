Штурмовать захваченный отрицающим СOVID-19 священником монастырь прибыла ФСБ на Урале

Отец Сергий проклял всех, кто хочет закрыть храмы из-за пандемии и обвинил руководство РПЦ в предательстве. Он продолжает, несмотря на запреты, вести службы и принимать паломников.

Теперь захваченный женский монастырь штурмуют силовики

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. По предварительным данным, силовики хотят поговорить с казаками, которые помогли запрещенному в служении клирику сместить настоятельницу религиозной общины, а теперь охраняют обитель от всех, кроме прихожан и паломников. Несмотря на то, что региональный СК уже возбудил дело против Сергия, он продолжает обвинять руководство РПЦ в предательстве и отказывается покидать монастырь.

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция. Об этом порталу Ura.Ru сообщили два источника в силовых структурах.

По их словам, силовики хотят переговорить с казаками, блокирующими вход в религиозную общину. «Отправили сотрудников ФСБ на общение с казаками, чтобы выяснить, на каком основании заблокирован монастырь, кто дал приказ на это, почему ограничивается работа СМИ и общественников», — уточнил один из источников. При этом разговоры о том, чтобы разблокировать обитель силовыми путями, среди правоохранителей не ведутся, добавили собеседники СМИ.

Захват Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» произошел 16 июня. Ворвался в общину сам создатель этой обители Сергий совместно с казаками, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Скандал со схиигуменом в главной роли начался еще весной этого года, когда священник заявил, что не верит в коронавирус нового типа, в связи с чем отказывается вводить правила эпидемиологической безопасности в монастыре.

«Служите по-старому, без дезинфекции и протирания. Как может Христос, победитель смерти, передавать смерть? Как можно заразиться от лжицы? Не хула ли это на Духа Святого. <…> Вакцины будут чипы, для массы они будут смертельны. Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная», — обращался к единоверцам схиигумен в своей проповеди, не отмененной даже на фоне распространения COVID-19.

В завершение он проклял всех, кто хочет закрыть храмы из-за пандемии. «Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы <…>.

Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — подчеркнул священнослужитель.

После этого Центр по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области возбудил против Сергия дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил ему покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и совершать любые таинства, а также общественные и частные богослужения, гласило сообщение пресс-службы городской епархии.

Схиигумен в ответ сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину), ворвавшись в обитель с казаками. Один из жителей монастыря рассказал, что среди казаков есть те, кто принимал участие в противостояниях на озере Балтым, а также воевал в Луганской и Донецкой республиках, будучи членом Союза добровольцев Донбасса, передавал портал Ura.ru.

Из-за захвата религиозной общины настоятельница вместе с несколькими монахинями покинула обитель и укрылась в Ново-Тихвинском женском монастыре, сообщал источник Е1.ru.

Теперь Сергий не пускает на территорию монастыря ни новое руководство, назначенное Екатеринбургской епархией, ни представителей СМИ — войти на территорию могут только прихожане и паломники.

«Ситуация вокруг монастыря, как вы знаете, сложная, но благодаря нам обитель продолжает жить обычной жизнью. Идут службы, приезжают паломники», — сообщил один из охраняющих монастырь казаков Ura.ru.

15 июня должен был состояться Церковный суд над Сергием, однако из-за несвязанной речи клирика и его поспешного ухода заседание перенесли на 26 июня.

«Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года», — гласит постановление суда.

Несмотря на надежды Епархиального суда на раскаяние схиигумена, сразу после несостоявшегося заседания он опубликовал в соцсетях видео, на котором обвинил руководство РПЦ в предательстве:

«Святейший патриарх Кирилл, синод, епископат не имеют никакой власти над церковью. Церковью в настоящее время руководят санитарные врачи и Роспотребнадзор. Считаю эти действия патриарха Кирилла, священного Синода и епископата хулой над духа святаго и предательством веры».

В заключение ролика клирик сообщил, что не покинет монастырь добровольно. «Из дома матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры», — подчеркнул он.