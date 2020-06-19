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Заваленный гниющим мусором пляж в Боровом проверит прокуратура Новосибирского района

19:13 19.06.2020 Фото: Инцидент-Новосибирск
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В надзорном органе выяснят, ком принадлежит земля и кто должен освобождать мусорные контейнеры. Очевидцы сообщали, что протухшие отходы просто не вывозят и свалка разрастается.

Заваленный гниющим мусором пляж в Боровом проверит прокуратура Новосибирского района
Территория у пляжа в Боровом завалена мусором

Прокуратура в связи с публикациями в СМИ о размещении отходов в поселке Боровом организовала проверку, сообщили 19 июня в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирского района с привлечением специалистов районной администрации организовала проверку публикаций ряда СМИ о несанкционированных свалках мусора на пляже в поселке Боровом.

В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об отходах производства и потребления, исполнение требований природоохранного законодательства.

Прокуратура оценит действия владельцев земельных участков, на которых расположен мусор. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», о горах мусора сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск». Очевидцы прислали фото и отметили, что мусорные контейнеры возле пляжа в Боровом есть, но они переполнены, поскольку отходы не вывозят. Люди бросают пакеты с мусором прямо на землю.

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От редакции

Кого накажут?

Аноним, 19 июня 2020 19:25
Прокуратура начала с обхода малых помоек, чтобы потом постепенно приблизиться к коррупционной составляющей в проекте стрительства мусорного полигона за кладбищем?
Действительно, мусорный полигон - это вам не аренда берега. Тут явно обошлось не тремя жалкими миллионами.

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