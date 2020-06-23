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Убийцу рыжего Сэма ищет участковый в Бердске. Боль утраты еще свежа

13:46 23.06.2020, Галина Панчева Фото: Дениса Позднякова
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Делом о застреленном коте занимается бердская полиция. Участковый придет к его хозяину 23 июня.

Убийцу рыжего Сэма ищет участковый в Бердске. Боль утраты еще свежа
Хозяин пытался спасти Сэма, но ветеринары не дали ни одного шанса на его выздоровление

До сих пор не прошла боль от утраты кота, застреленного живодером, у жителя Бердска Дениса Позднякова.

— Сегодня должен участковый прийти. Он уже приходил, оказывается, но дома никого не было. Я все ему расскажу, объясню и покажу. Зона поиска небольшая. Буквально несколько домов, — рассказал 23 июня «Курьер. Среда. Бердск» Денис Поздняков.

По словам бердчанина, боль от потери домашнего любимца немного утихла, но о нем все напоминает в доме.

И хотя домашних очень тяжело терять, Денис все же думает завести котенка. Но не сейчас. Пока он еще к этому не готов.

Есть очень большое желание, чтобы виновного в гибели Сэма нашли и наказали, подчеркнул Денис. Но это сделать не так уж и легко. Не будет же участковый ходить по домам и проводить обыск на предмет оружия, отметил бердчанин.

Напомним, в мае этого года из воздушки застрелили рыжего красавца кота Сэма, любимца семьи Поздняковых. Его хозяин Денис Поздняков вместе с дочерью обливался слезами, когда прощался с ним в ветклинике Новосибирска. Сэму ничего не может помочь, такой вердикт вынесли ветеринары. И потому был только один путь, чтобы облегчить страдания мурлыки — эвтаназия. Живодер стрелял с близкого расстояния. Пуля вошла через глаз в головной мозг. Мать Дениса написала заявление в полицию. Бердские полицейские проводят проверку по факту стрельбы в кота.

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