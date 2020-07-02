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Проголосовал «за» поправки в Конституцию с минимальным перевесом Бердск

02:25 02.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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При этом число протестных бюллетеней достаточно большое — почти 11 тыс. Одобрили изменения в основной закон страны менее 24 тыс. бердских избирателей.

Проголосовал за поправки в Конституцию с минимальным перевесом Бердск
На некоторых участках в Бердске протестные бюллетени составляли почти половину

К двум часам ночи 2 июля стали известны первые итоги голосования по поправкам в Конституцию в Бердске. Цифры показывают, что большая часть избирателей отнюдь не одобряет предложенные изменения в основной закон страны.

По информации территориальной избирательной комиссии Бердска, всего в голосовании на 47 бердских избирательных участках приняли участие 34 740 человек.

На вопрос в бюллетени «Одобряете ли вы изменения в Конституцию» дали положительный ответ 23 688 человек, пришедшие на избирательные участки с 25 июня по 1 июля включительно. Ответил «нет» 10 701 избиратель.

— Цифры не сходятся, потому что еще не свели все данные по недействительным бюллетеням, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина.

И проценты, по ее словам, еще не подсчитали. Это сделают в ближайшее время и передадут полные сведения в избирком Новосибирской области, чтобы учли мнение бердчан.

Но судя по уже имеющимся цифрам, Бердск проголосовал «за» поправки в основной закон страны. Напомним, что изменения в Конституцию будут считаться одобренными россиянами, если за них проголосуют 50% плюс один от числа пришедших на избирательные участки людей.

Напомним, что в Бердске зарегистрировано около 83 тыс. избирателей. А с учетом приезжих эта цифра еще больше. Явка на голосование по поправкам в Конституцию оказалась меньше, чем на любые выборы. Хотя на некоторых участках она достигла почти 50%, как, например, в политехническом колледже, где голосуют в том числе бомжи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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Россияне одобрят поправки?

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