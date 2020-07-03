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Не референдум, а опрос: почему не опечатали урну и не просили паспорта при голосовании по «Народному бюджету» в Бердске, объяснил вице-мэр Владимир Захаров

09:07 03.07.2020, Алена Романцова Фото: скрин
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Три основные направления, которые выбрали горожане — это физкультура и массовый спорт, дороги и медицина. После более детального подсчета голосов были выделены 2 лидера — медицина и дороги.

Не референдум, а опрос: почему не опечатали урну и не просили паспорта при голосовании по Народному бюджету в Бердске, объяснил вице мэр Владимир Захаров
Вице-мэр Владимир Захаров рассказал о голосовании по народному бюджету

О голосовании по по «Народному бюджету» рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров на оперативном штабе 3 июля. Напомним, читатели «Курьер.Среда.Бердск» жаловались на то, как проходило голосовании, сравнивали с торговлей пирожками. Также напомним, «Народный бюджет» — это средства выделенные Бердску на благоустройство дворов, больниц, на экологию и многие другие направления. Средства от 20 до 30 млн рублей должны прийти в городской бюджет, рассказал Захаров. Захаров ответил на жалобу:

— Приглашали всех. Это не референдум, а опрос. Регламентом не было предусмотрено требование паспортов и опечатка урн. Путь более ослабленный, — сказал Владимир Николаевич.

Всего 23 000 голосов было отдано горожанами. Три основные направления, которые выбрали жители — это физкультура и массовый спорт, дороги и медицина. После более детального подсчета голосов были выделены 2 лидера — медицина и дороги. 6964 голосов набрал ремонт дорог. 5452 голоса — медицинское обслуживание. Меньше всего голосов набрал массовый отдых .

В списке улиц, которым требуется в первую очередь ремонт — это Павлова, Суворова, Рогачева, отметил Захаров.

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