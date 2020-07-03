Инфекционный изолятор открыли в хирургическом отделении ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

15:45 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com 1 0

Инфекционный изолятор или «бокс», как его называют, сейчас принимает больных с легкой степенью заболевания легких, что сообщила ранее Алла Дробинская.

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