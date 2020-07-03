Инфекционный изолятор открыли в хирургическом отделении ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
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2 июля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил наличие инфекционного изолятора в хирургическом отделении ЦГБ Бердска. На запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня, министр ответил:
— В хирургическом отделении БЦГБ организован инфекционный изолятор.
Инфекционный изолятор или «бокс», как его называют, сейчас принимает больных с легкой степенью заболевания легких, что сообщила ранее Алла Дробинская.