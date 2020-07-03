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Инфекционный изолятор открыли в хирургическом отделении ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

15:45 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Инфекционный изолятор или «бокс», как его называют, сейчас принимает больных с легкой степенью заболевания легких, что сообщила ранее Алла Дробинская.

Инфекционный изолятор открыли в хирургическом отделении ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов
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Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Инфекционный изолятор открыли в хирургическом отделении ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

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2 июля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил наличие инфекционного изолятора в хирургическом отделении ЦГБ Бердска. На запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня, министр ответил:

— В хирургическом отделении БЦГБ организован инфекционный изолятор.

Инфекционный изолятор или «бокс», как его называют, сейчас принимает больных с легкой степенью заболевания легких, что сообщила ранее Алла Дробинская.

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От редакции

Вы видели изолятор в хирургии в БЦГБ?

Аноним, 03 июля 2020 15:49
В реанимации на бэмзе 2 палаты.Везде есть больные ковид 19.Создайте уж медикам условия для работы.И платите деньги .Давно пора признать что зараза ползёт по Бердску

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