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Пациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

17:23 05.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса БЦГБ по адресу: ул. Попова 10/2.

Пациенты с COVID 19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов
На одном этаже и больны, и здоровые в пульмонологии
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Пациенты с COVID 19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

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В ответ на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня, 2 июля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, где лежат пациенты с коронавирусом и без него в ЦГБ Бердска.

— Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 в БЦГБ определен один этаж больничного корпуса. Пациенты госпитализируются в одну или двухместные палаты в соответствии с их статусом. Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса БЦГБ по адресу: ул. Попова 10/2, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Таким образом, пациенты с подозрением на коронавирус и с подтвержденной коронавирусной инфекцией располагаются на одном этаже или даже в одной палате, что существенно увеличивает риск заражения.

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От редакции

Велик ли риск заразиться коронавирусом в БЦГБ?

ой, 03 июля 2020 13:51
Подскажите? вот реплика в тексте: Пациенты госпитализируются в одно или двухместные палаты в соответствии с их статусом.
Как происходит разделение по статусу? по цвету штанов? или как? Очень хочется этот момент уточнить! Лечение происходит по системе ОМС, там нет понятия разделения на статус....
Лекарства выделяются тоже в зависимости от статуса.
Аноним, 03 июля 2020 14:25
Согласно поправкам конституции
Аноним, 04 июля 2020 22:07
Возможно подразумевается, если у больного только подозрение, он лежит только с теми, у кого тоже подозревают. А у кого уже точный диагноз, то только с теми, у кого он тоже подтверждён.
Аноним, 03 июля 2020 13:56
А почему министром до сегодня не приняты меры? Он же дает ответ в СМИ, что все порядке в Бердске со здравоохранением.
Вика, 03 июля 2020 19:02
А нашего нового глав.врача Бердска поставил министр здравоохранения Новосибирской области,было много недостатков в ЦГБ, но такого беспредела, как сейчас, не было.
Джес, 03 июля 2020 20:06
В пульмо деление на 4 этаже всего 3 двухместные палаты, остальные на 4-5-6 человек, размещают стараются по 4,остальные 2 этажа то-же заняли пульмбольные, но с корона вирусом или нет непонятно. Работает врач терапевт и кардиолог недавно пришла, пульмонолога нет. Новоиспеченная заведующая не имеет сертификата пульмонолога и специализации, терапевтом работает 2 или три года. Хотя в данной ситуации наверно любой, кто согласился в ковидные госпиталь может работать.
Аноним, 04 июля 2020 22:11
Она имеет сертификат невролог, а до этого работала участковый терапевт ом, а в промежутке множество декретов
Пациент, 05 июля 2020 10:50
Да уже давно там все перемешались, мазки не показывают ковид, а в крови ранние антитела
Аноним, 03 июля 2020 22:51
Министр врет, как дышит...
Аноним, 03 июля 2020 23:14
Да не врет он. Просто им такое задание видимо Греф выдал: «Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно».
Правда не уточнил, в какого цвета мешки они будут отсеяны.

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