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Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID-19

09:40 05.07.2020 Фото: nso.ru
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Напомним, что в Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой. Средняя загрузка на бригады, работающие с коронавирусом, составляет 14-15 вызовов в сутки. А в Бердске — 1 бригада работает с ковидными больными, другая на вызове с теми, у кого подозрение и берет тесты.

Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID 19
Точное количество скорых в Бердск пока не известно
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID 19

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Презентация 19 новых автомобилей скорой медицинской помощи, полученных Новосибирской областью в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, состоялась 30 июня. Машины будут направлены в районные больницы и на станцию скорой помощи г. Новосибирска, сообщает сайт правительства региона.
«Новые автомобили – большая помощь и поддержка со стороны федеральных властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Реанимобили класса «C» нам необходимы для оказания помощи как в районах области, так и на территории города Новосибирска. В этом году мы ещё ожидаем новые автомобили, в том числе – по национальному проекту», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Автомобили приобретены на средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом. Машины получат центральные районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, а также Бердская ЦГБ. Также машины будут направлены в учреждения г. Новосибирска.

Напомним, что в г. Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой. Средняя загрузка на бригады, работающие с коронавирусом, составляет 14-15 вызовов в сутки. Как отметила главный врач ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Большакова, каждая бригада скорой помощи, работающая с коронавирусом, обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, которые регулярно меняются на новые. Особое внимание уделяется регулярной обработке и дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Каждый автомобиль оснащен аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, пульсоксиметром и другим необходимым оборудованием. При этом в автомобилях, задействованных в работе с коронавирусом, водители обеспечиваются такими же средствами индивидуальной защиты, как и врачи. В иных бригадах врач сам оценивает риски, и, при необходимости, водители также обеспечиваются СИЗами.

Всего парк машин скорой помощи в Новосибирской области составляет более 350 автомобилей. Более 160 из них работают в г. Новосибирске, более 190 – в районах Новосибирской области.

А в Бердске — 1 бригада работает с ковидными больными, другая на вызове с теми, у кого подозрение и берет тесты.

Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID 19 Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID 19 Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID 19

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От редакции

Повезло.

Аноним, 05 июля 2020 10:49
НВР:
В смысле повезло? Это должно быть нормально.
Аноним, 05 июля 2020 11:51
Пропасть между долго быть и есть по факту в России всегда была дикой. Даже до нынешних обнулений.

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