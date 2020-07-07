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Где обещанный ремонт на 150 млн рублей ул. Черемушной и Боровой по «БКД» в Бердске?

15:45 07.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С таким вопросом в редакцию «Курьер. среда. Бердск» обращаются жители микрорайона Раздольный. Начальник Управления ЖКХ Максим Совбанов заявлял, что Бердске не вылетел из программы, а сейчас не стал отвечать, какие работы ведутся на этих улицах.

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Где обещанный ремонт на 150 млн рублей ул. Черемушной и Боровой по БКД в Бердске?
Дорога к микрорайону Раздольному вся разбита
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Почему не идут работы по капитальному ремонту ул. Черемушной в микрорайоне Раздольный Бердска? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обращаются читатели. Напомним, мы не вылетели из БКД, заявлял начальник Управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов. Улицу Черемушную и Боровую должны были отремонтировать за 150 млн руб.

При этом Совбанов подчеркивал, что есть определенные задачи, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки для того, чтобы реализовывать проект по ул.Черемушной. В июне вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не ответил когда отремонтируют эти две улицы. На конференции с представителями СМИ он назвал вопрос «сложным». Кроме того, вице-мэр города воздержался от ответа на вопрос про планируемое финансирование на эти работы.

Сегодня, 7 июля, Владимир Николаевич отметил, что заказчиком работ является Управление ЖКХ и его руководитель Максим Совбанов должен быть в курсе процесса.

— Улицы вошли в программу, но проекты пока на стадии переговоров с правительством Новосибирской области для финансирования, — отметил Владимир Захаров.

Тогда как Совбанов сказал, что он пока не может ответить, идут ли работы на ул. Черемушной.

— Работы могут быть физического характера, а могут быть административного характера, — заявил Максим Флюрович 7 июля и попросил официальный запрос для конкретного ответа.

«Курьер.Среда.Бердск» сделал запрос с вопросами:

1. Какие улицы вошли в программу «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году в Бердске?

2. Сообщалось, что в программу вошли улицы Черемушная и Боровая — это действительно так?

3. Какое финансирование планируется по программе «БКД» на ремонт улиц Черемушная и Боровая в млн рублей?

4. Какие работы предусмотрены по «БКД» на ремонт улиц Черемушная и Боровая? Что конкретно будет сделано?

5. Почему на 7 июля 2020 года работы по ремонту полотна и благоустройству на улицах Черемушная и Боровая по «БКД» не начались?

6. На каком этапе реализация проекта «БКД» в Бердске?

7. Какие есть проблемы и препятствия для реализации проекта «БКД» в Бердске?

8. Когда начнется ремонт улиц Черемушная и Боровая по «БКД»в Бердске?

Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Ждете ремонта?

женщина, 07 июля 2020 16:04
Да нет там никаких работ!!!,:->

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