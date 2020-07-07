Мечту одинокой старушки из Подмосковья исполнило ее необычное письмо в Бердск. Смотрите видео

Оставшись без возможности слушать свои любимые пластинки с Чайковским и Паганини, 81-летняя пенсионерка написала в бердский православный журнал «Душа». И волонтеры подарили ей «чудо и счастье» — проигрыватель.

Евгения Дмитриевна, по ее словам, теперь будет счастлива до конца своих дней, потому что сможет слушать свою любимую классику

Снова Бердск прозвучал на весь мир. Только на этот раз с весьма положительной стороны. В понедельник, 6 июля, на канале youtube.com появилась история старушки из Подмосковья, которая исполнила свою мечту благодаря Бердску. Точнее благодаря редактору православного журнала «Душа», штаб-квартира которого находится в Бердске.

Добро вернулось бумерангом

В редакцию «Души» примерно полгода назад пришло рукописное письмо от пожилой жительницы Московской области. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главред журнала и дьякон бердского Богоявленского храма Олег Рыжков, просьбу бабушки он передал своим московским единомышленникам, которые и выполнили ее заветное желание.

— Сборник «Душа» прославил Бердск и всю Сибирь в хорошем смысле. Письмо вернулось бумерангом. К нам в редакцию приходят сотни писем. И одно из них от бабушки из Подмосковья. Я про него уже, честно говоря, забыл. Но я помню, что переправил его в Москву, где есть наш представитель Михаил. Он передал письмо тамошним молодым ребятам-волонтерам. Они нашли бабушку и выполнили ее просьбу. После того, как ролик об этом появился в youtube, мне начали приходить сообщения — «Душа» и Бердск звучат очень позитивно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Олег сегодня, 7 июля.

81-летняя Евгения Дмитриевна, на склоне лет оставшаяся одна, утешается тем, что много читает и слушает классическую музыку, записанную на пластинки. Но несколько лет назад у нее сломался проигрыватель. Она вызвала мастера. Но отремонтированная аппаратура проработала не полгода и снова вышла из строя.

Евгения Дмитриевна называет сломавшийся проигрыватель польским. Но это не совсем верно. «Арктуры» производил в 1980-х годах Бердский радиозавод на основе аппаратуры польского объединения Unitra. Знатоки и коллекционеры называют изделия БРЗ серьезной аудиотехникой, которая составляла достойную конкуренцию зарубежным аналогам. (Поляки, кстати, позаимствовали конструктивные особенности данного проигрывателя у компании Fisher).

От церкви до Бердского радиозавода

В местном храме при монастыре как-то она увидела на стойке журнал «Душа», взяла почитать и обратила внимание на выходные данные — город Бердск Новосибирской области. Любопытство взяло верх и Евгения Дмитриевна нашла в энциклопедии статью о Бердске. Помимо географического положения, численности населения, краткой истории и достопримечательностей, указаны крупные предприятия. В том числе ПО «Вега», изготавливавший в свое время стереофонические проигрыватели пластинок. Пенсионерка написала письмо в редакцию бердской «Души» с просьбой помочь ей с аппаратурой. С подачи Олега Рыжкова мечта Евгении Дмитриевны была исполнена.

«Друзья, прошу отнестись с пониманием к моей исповеди. Прочитав очередной номер журнала «Душа», решила побольше узнать о городе Бердске… Через три месяца исполняется 180 лет со дня рождения Чайковского… Какое желание послушать в конце моей жизни его симфонии, концерты, оперы. Увы, это только мечты или есть надежда? Сможете помочь мне?», — начинается письмо.

Когда была помоложе, призналась Евгения Дмитриевна, она ездила в Москву на концерты симфонической музыки, в оперу. Теперь ей это недоступно. Из самых любимых произведений — 6-я симфония Чайковского, «Моцарта все» и Паганини. Пластинки есть, но нет проигрывателя. И как его приобрести она просто не знала. И рядом не было людей, которые помогли бы ей в этом помочь.

Свершилось чудо

В пандемию коронавируса подмосковные волонтеры принесли старушке продукты. И преподнесли необыкновенный сюрприз, сделавший счастливой Евгению Дмитриевну, как она призналась, до конца ее дней.

— Чудо какое! Вот это мечта моя сбылась! — восклицала Евгения Дмитриевна после того, как волонтеры вручили ей подарок — новый проигрыватель. Ее лицо светилось счастьем. Она еле сдерживала слезы радости, когда вновь зазвучал голос любимого исполнителя с пластинки.

Видео «слово пацана»

