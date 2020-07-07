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Мечту одинокой старушки из Подмосковья исполнило ее необычное письмо в Бердск. Смотрите видео

18:00 07.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: С топ-кадр с видео Слово пацана
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Оставшись без возможности слушать свои любимые пластинки с Чайковским и Паганини, 81-летняя пенсионерка написала в бердский православный журнал «Душа». И волонтеры подарили ей «чудо и счастье» — проигрыватель. 

Мечту одинокой старушки из Подмосковья исполнило ее необычное письмо в Бердск. Смотрите видео
Евгения Дмитриевна, по ее словам, теперь будет счастлива до конца своих дней, потому что сможет слушать свою любимую классику

Снова Бердск прозвучал на весь мир. Только на этот раз с весьма положительной стороны. В понедельник, 6 июля, на канале youtube.com появилась история старушки из Подмосковья, которая исполнила свою мечту благодаря Бердску. Точнее благодаря редактору православного журнала «Душа», штаб-квартира которого находится в Бердске.

Добро вернулось бумерангом

В редакцию «Души» примерно полгода назад пришло рукописное письмо от пожилой жительницы Московской области. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главред журнала и дьякон бердского Богоявленского храма Олег Рыжков, просьбу бабушки он передал своим московским единомышленникам, которые и выполнили ее заветное желание.

— Сборник «Душа» прославил Бердск и всю Сибирь в хорошем смысле. Письмо вернулось бумерангом. К нам в редакцию приходят сотни писем. И одно из них от бабушки из Подмосковья. Я про него уже, честно говоря, забыл. Но я помню, что переправил его в Москву, где есть наш представитель Михаил. Он передал письмо тамошним молодым ребятам-волонтерам. Они нашли бабушку и выполнили ее просьбу. После того, как ролик об этом появился в youtube, мне начали приходить сообщения — «Душа» и Бердск звучат очень позитивно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Олег сегодня, 7 июля.

81-летняя Евгения Дмитриевна, на склоне лет оставшаяся одна, утешается тем, что много читает и слушает классическую музыку, записанную на пластинки. Но несколько лет назад у нее сломался проигрыватель. Она вызвала мастера. Но отремонтированная аппаратура проработала не полгода и снова вышла из строя.

Евгения Дмитриевна называет сломавшийся проигрыватель польским. Но это не совсем верно. «Арктуры» производил в 1980-х годах Бердский радиозавод на основе аппаратуры польского объединения Unitra. Знатоки и коллекционеры называют изделия БРЗ серьезной аудиотехникой, которая составляла достойную конкуренцию зарубежным аналогам. (Поляки, кстати, позаимствовали конструктивные особенности данного проигрывателя у компании Fisher).

От церкви до Бердского радиозавода

В местном храме при монастыре как-то она увидела на стойке журнал «Душа», взяла почитать и обратила внимание на выходные данные — город Бердск Новосибирской области. Любопытство взяло верх и Евгения Дмитриевна нашла в энциклопедии статью о Бердске. Помимо географического положения, численности населения, краткой истории и достопримечательностей, указаны крупные предприятия. В том числе ПО «Вега», изготавливавший в свое время стереофонические проигрыватели пластинок. Пенсионерка написала письмо в редакцию бердской «Души» с просьбой помочь ей с аппаратурой. С подачи Олега Рыжкова мечта Евгении Дмитриевны была исполнена.

«Друзья, прошу отнестись с пониманием к моей исповеди. Прочитав очередной номер журнала «Душа», решила побольше узнать о городе Бердске… Через три месяца исполняется 180 лет со дня рождения Чайковского… Какое желание послушать в конце моей жизни его симфонии, концерты, оперы. Увы, это только мечты или есть надежда? Сможете помочь мне?», — начинается письмо.

Когда была помоложе, призналась Евгения Дмитриевна, она ездила в Москву на концерты симфонической музыки, в оперу. Теперь ей это недоступно. Из самых любимых произведений — 6-я симфония Чайковского, «Моцарта все» и Паганини. Пластинки есть, но нет проигрывателя. И как его приобрести она просто не знала. И рядом не было людей, которые помогли бы ей в этом помочь.

Свершилось чудо

В пандемию коронавируса подмосковные волонтеры принесли старушке продукты. И преподнесли необыкновенный сюрприз, сделавший счастливой Евгению Дмитриевну, как она призналась, до конца ее дней.

— Чудо какое! Вот это мечта моя сбылась! — восклицала Евгения Дмитриевна после того, как волонтеры вручили ей подарок — новый проигрыватель. Ее лицо светилось счастьем. Она еле сдерживала слезы радости, когда вновь зазвучал голос любимого исполнителя с пластинки.

Видео «слово пацана»

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