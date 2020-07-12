Фанатики выкопали тело новорожденной девочки из могилы из-за разницы в вере с ее семьей

Местные жители посчитали, что девочке не место на деревенском кладбище. Они эксгумировали труп и выбросили его за ограду.

Фанатики выкопали тело новорожденной девочки из-за разницы в вере с ее семьей

В Бангладеш религиозные фанатики выкопали из могилы тело 3-дневной девочки и оставили его на дороге из-за того, что ее родители придерживались другой веры. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Семья малышки принадлежит к общине Ахмадия. Девочка родилась с осложнениями и, несмотря на усилия медиков, скончалась. Ее похоронили в тот же день на деревенском кладбище. Однако несколько мужчин, настроенных против общины, эксгумировали тело и бросили его за ограду.

В итоге новорожденную перезахоронили в другой деревне. Теперь местные жители требуют наказать преступников. Однако в полиции так и не ответили, примут ли в отношении мужчин какие-то меры.