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Совершил самоубийство внук Элвиса Пресли на 28 году жизни

12:28 13.07.2020
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Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, указывает TMZ, но о его жизни в целом известно мало.

Совершил самоубийство внук Элвиса Пресли на 28 году жизни
Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и менеджера матери молодого человека.
Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внук певца был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас, штат Калифорния. По их данным, речь идет о самоубийстве.
Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, указывает TMZ, но о его жизни в целом известно мало.

«Ее сердце (матери Бенджамина — ред.) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.

Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии «Грэмми», 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Почему так случилось?

Аноним, 13 июля 2020 12:34
НВР:
Наверное, в минуту отчаяния рядом не оказалось близкого человека. Жаль... Такой молодой ещё...

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