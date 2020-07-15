Субсидии на 67 млн рублей получили бизнесмены в коронавирус в Бердске. Каких именно сфер?

Получить субсидию на бизнес в связи с коронавирусом могут не все организации и предприниматели

В ходе совещания с членами Правительства, прошедшего 15 апреля Владимир Путин отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса получат государственную поддержку в виде финансовой помощи на безвозмездной основе. Сумма рассчитана за 2 месяца-март и апрель и составляет 12130 из расчёта среднесписочного состава.

О мерах поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции в Бердске рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе руководитель ИФНС №3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

— Мер поддержки достаточно. Нормативных документов, принятых Правительством реализованных и фактически осуществленных с участием ФНС довольно много. Поговорить хотелось бы о предоставлении субсидий в соответствии с распоряжением Правительства №576. Эти субсидии на поддержку сохранения численности работников, были направлены на то, чтобы поддержать тот бизнес, который не производил сокращения, увольнения работников. По ранее упомянутому постановлению за мерами поддержки субсидий обратилось 2600 налогоплательщиков. Из них 914 — налогоплательщики из Бердска. Юридических лиц — 161 и 753 индивидуальных предпринимателей. Люди довольно активны 35% от общего количества налогоплательщиков получили данные меры поддержки. Сумма полученных субсидий за апрель и за май составляет 67 млн. рублей. Хочу сказать, что по этой мере поддержки представлять какой-либо отчет не нужно. Субсидии предоставлены тем, кто осуществляет свою деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Перечень наиболее опасных отраслей был определен несколькими постановлениями Правительства: общественное питание, бытовые услуги, автотранспортные перевозки, гостиничный бизнес, организации, осуществляющие свою деятельность в области культуры и спорта, сотрудники культурно-массовых предприятий, одним словом те, кто вынуждены были прекратить свою деятельность на время введения ограничительных мер. На сегодняшний день 15 июля, эта работа завершена. Выплата субсидий предусматривалась за апрель и май, — прокомментировала Елена Анатольевна.

Напомним, что более 5 лет для предпринимателей действует программа «Развитие объектов малого и среднего предпринимательства» в Бердске. В 2020 году по данной программе из средств местного бюджета предусмотрено 3 млн. рублей.