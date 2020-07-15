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Останки юноши-воина с бородавкой из скифского захоронения по ДНК оказались девочкой в кургане Тувы

18:17 15.07.2020 Фото: https://siberiantimes.com/
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В захоронении VII века до нашей эры в 1988 году нашли тело-мумию ребенка: у него сохранилась кожа на лице, кожаный головной убор, расписанный красной краской, крупные фрагменты одежды — шубы, сшитой из меха тушканчиков.

Останки юноши воина с бородавкой из скифского захоронения по ДНК оказались девочкой в кургане Тувы
Могила воина, найденная в 1988 году, была опознана как мужская, но теперь выяснилось, что 2600-летний подросток с бородавкой на лице — женщина
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Останки юноши воина с бородавкой из скифского захоронения по ДНК оказались девочкой в кургане Тувы

Останки юноши-воина с бородавкой из скифского захоронения по ДНК оказались девочкой в кургане ТувыУстала жить и покончила с собой 25-летняя тренер по тхэквондоЕщё 323 новостей

В 1988 г. Тувинской археологической экспедицией под руководством М. Е. Килуновской и В. А. Семенова на могильнике Сарыг-Булун в Центральной Туве было обнаружено уникальное захоронение скифского времени, пишет  https://www.e-anthropology.com. Здесь были исследованы два кургана алды-бельской культуры (VII в. до н. э.). Курганы примыкали друг к другу, образуя восьмерку. В них было 7 захоронений, из которых происходит представительная коллекция артефактов. Погребение 5 — захоронение в колоде, сделанной из ствола лиственницы, плотно закрытой крышкой. Благодаря консервирующим свойствам лиственницы и отсутствию доступа воздуха, в колоде образовался специфический микроклимат, который способствовал естественной мумификации тела ребенка и сопровождающего его комплекта погребального инвентаря. У него сохранилась кожа на лице, кожаный головной убор, расписанный красной краской, крупные фрагменты одежды — шубы, сшитой из меха тушканчиков. В колоде лежали кожаный колчан со стрелами, древки которых украшал расписной орнамент, чекан со втоком на деревянной рукояти и лук. Неожиданным оказался результат проведенного полногеномного секвенирования, которое показало, что в деревянной колоде была похоронена девочка. Это открывает новый аспект в изучении социальной истории общества скифского времени и невольно возвращает нас к мифу об амазонках, дошедшему до наших дней благодаря Геродоту. Безусловно, это уникальный по своей сохранности комплекс скифской культуры Тувы. Он требует тщательного дальнейшего изучения и качественной музейной консервации.

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