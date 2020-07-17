Сколько раз в день меняют постельное белье пациентам с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказал Константин Хальзов

О регулярном кварцевании и смене постельного белья рассказал министр Хальзов

Постельное белье стало камнем преткновения между пациентами ЦГБ Бердска и его руководством. 15 июля министр здравоохранения Новосибирской области константин Хальзов ответил на запрос редакции, что постельного белья в пульмонологии ЦГБ Бердска хватает, и оно меняется согласно нормам.

— Смена постельного белья, кварцевание помещений пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляются в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утверждёнными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58, приказа 198н, — рассказал министр Хальзов

Согласно упомянутым министром мерам СанПина постельное белье пациентов должно меняться не реже, чем 1 раз в неделю, а также сразу же по мере загрязнения (если на постель, к примеру, было что-то пролито). Тем не менее, пациент пульмонологии Виктор Матвеев и его сосед по палате рассказывали редакции, что простыни не меняют уже третью неделю: лукавство со стороны пациентов или недостаточная информированность Минздрава?

Напоминаем, что в понедельник 20 июля в БЦГБ должны привезти 14 400 простыней по заказу государственных закупок. За них больше отдала менее, чем 100 000 рублей, поставщиком стала компания ООО «Апика-Мед»