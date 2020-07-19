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36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр Хальзов

15:52 19.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Минздрав заверил, что алгоритм действий с больными COVID-19 и с подозрением на него полностью соблюдается в пульмонологии БЦГБ.

36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID 19, заявил министр Хальзов
36 часов обучения прошли медики Бердска, чтобы быть готовыми к работе с коронавирусом
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID 19, заявил министр Хальзов

37 дней сидит на карантине и не видит мужа и близких болеющая COVID-19 24-летняя Кристина из Бердска. Результатов мазка нет, анализы не могут найти36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр ХальзовЕщё 70 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы37 дней сидит на карантине и не видит мужа и близких болеющая COVID-19 24-летняя Кристина из Бердска. Результатов мазка нет, анализы не могут найти36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр ХальзовЕщё 1764 новостей

В ответ на запрос о ситуации в пульмонологии ЦГБ Бердска ответ министра здравоохранения Новосибирской области нельзя назвать двусмысленным. В целом, ответить можно было бы одним предложением: «Все хорошо». 15 июля Константин Хальзов прислал ответ, в котором рассказал, как проводилось обучение медицинских работников в пульмонологии и об их алгоритме работы с больными с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него.

— Медицинский персонал БЦГБ прошел обучение по программе непрерывного медицинского образования по лечению COVID-19 продолжительностью не менее 36 часов.

Медицинскими работниками пульмонологического ЦГБ Бердска в полном объёме соблюдается алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, утверждённый приказом 198н, — сообщил министр Хальзов 15 июня.

Таким образом, по словам министра, медицинские работники пульмонологии БЦГБ и всей горбольницы в целом оказались подготовленными к встрече с COVID-положительными больными, а все их действия по лечению происходят согласно приказу.

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