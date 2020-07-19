О каких льготах не знают российские пенсионеры? Читайте

Помимо права на бесплатную диспансеризацию и дополнительного оплачиваемого отпуска, пенсионеры могут получить возможность не платить некоторые виды налогов.

Названы льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает

Пенсионеры в России обладают правом на целый ряд льгот федерального и регионального уровней. Однако далеко не все граждане знают о них и пользуются ими. Помимо права на бесплатную диспансеризацию и дополнительного оплачиваемого отпуска, пенсионеры могут получить возможность не платить некоторые виды налогов.

Уточнив в ФНС и собрав необходимый перечень документов, пенсионер сможет не платить налог на дом, квартиру или участок. Он может быть освобожден от уплаты налога на землю и транспорт, однако именно эти два «послабления» зависят от региона, передает ФАН.

Программы социальной адресной помощи заработали в России в 2019 году. Речь идет, прежде всего, о пенсионерах, которым выплачивается пенсия ниже размера прожиточного минимума. В любом случае пенсионеру надо обратиться в местную администрацию, чтобы узнать, кому и на каких условиях положена адресная помощь.

Пенсионерам следует также выяснить по поводу возможных региональных доплат нуждающимся. Для этого надо обратиться в социальную службу.

Кроме того, в различных магазинных иногда действуют скидки, запускаются акции, когда обладатель пенсионного удостоверения может приобрести товары по льготным ценам.