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Ни один пляж не прошел санитарно-экологичекую проверку в Бердске

11:10 20.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пляжи «Дюны», «Старый Бердск», курорта-отеля «Сосновка» готовы к работе, но официального открытия пока нет.

Ни один пляж не прошел санитарно экологичекую проверку в Бердске
Сотни людей отдыхают на пляжах в период коронавируса

В настоящее время существует риск гибели людей на водных объектах. Жаркая погода способствует тому, что жители выходят на водные объекты. Возникает риск для детей. Так как люди отдыхают и мало времени уделяют присмотру за детьми.

О мерах безопасности на пляжах «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе рассказал начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев.

— У нас ежедневно на выходные выезжает на водные объекты оперативная группа и проверяет данный вопрос. В целях предупреждения безопасности ведутся обследования пляжей. Была проведена проверка всех пляжей. В ходе проверки выяснилось, что у нас не один из пляжей пока не имеет санитарно-экологического заключения. В остальных вопросах пляжи готовы к работе, но официального открытия пока нет, потому что пляжи находятся в перечне постановления Губернатора Новосибирской области. Безопасность соблюдается. На всех пляжах есть таблички о запрете купания, выставлены спасательные посты в районе «Чайки» и в районе водозабора. Работают спасатели. Специалистами Роспотребнадзора тоже проведена проверка по соблюдению санитарных норм. Замечания мелкие и легко устранены. Думаю, что в течение недели необходимые документы будут сделаны. Существует риск. Лучше купаться на установленных пляжах, хотя купание в период коронавируса там и запрещено. По крайней мере, там проведено обследование и соблюдаются нормы: проводится уборка мусора, обработка средствами и многое другое , — сообщил Василий Васильевич 20 июля.

Напомним, что ранее 8 июля сообщалось, что открыты и функционируют пляжи «Дюны», «Старый Бердск», курорта-отеля «Сосновка» в Бердске. Закрыты «На камнях» и «Былина».

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