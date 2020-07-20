Курьезный случай: не то ответил Минздрав Новосибирской области на 95 вопросов Хальзову об ужасах пульмонологии Бердска. Случайно или намеренно?

Что делать в случае подозрения на коронавирус, куда должны жаловаться пациенты, как берегут свое здоровье медики и какую зарплату они получают? Читайте ответы и вопросы оставшиеся без них.

На 95 вопросов министр Хальзов ответил очень пространно

В ответ на запрос от 7 июля о редакции «Курьер. Среда. Бердск» министерство здравоохранения Новосибирской области ответило, что делать в случае подозрения на коронавирус, куда должны жаловаться пациенты, как берегут свое здоровье медики и какую зарплату получают. С ответом на запрос Минздрава случай вышел крайне курьезный: полученные редакцией ответы никак не соотносятся с заданными вопросами, и на вопросы о точных количествах ответили размытой формулировкой.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области на Ваше письмо сообщает, — написал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июля:

Лабораторные исследования и тесты на коронавирус

Забор биологического материала для ПЦР-исследование пациентов пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (далее — ГБУЗ НСО «БЦГБ») при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее — приказ 198н).

Лабораторные исследования на COVID-19 в Бердске не проводятся, биоматериал направляется в расположенные в Новосибирске лаборатории ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» и ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».

1 медсестра на 20 коек



В соответствии с приказом 198н для оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID- 19 предусмотрена 1 должность медицинской сестры на 20 коек. В пульмонологическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» по состоянию на 10.07.2020 работают 7 медицинских сестер в смену.

Новый инфекционный госпиталь на 60 коек

На базе ГБУЗ НСО «БЦГБ» в настоящий момент готовится к открытию инфекционный госпиталь на 60 коек на базе терапевтического корпуса №2 по адресу: г. Бердск, ул. Попова, д. 10/1, который будет работать в режиме распределительного центра и принимать жителей Бердска с подтвержденным COVID-19, подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией для уточнения диагноза.

Перепрофилирование стационаров в инфекционные госпитали зависит от эпидемиологической ситуации с заболеваемостью COVID-19 на территории Новосибирской области. Стационары подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области учреждений перепрофилируются под инфекционные госпитали под контролем представителей Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области, с участием главного эпидемиолога Новосибирской области. Предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 обеспечивается разделением потоков пациентов в зависимости от их эпидемиологического статуса.

Как лечат пациентов в пульмонологии БЦГБ?

Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в пульмонологическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляется в соответствии с требованиями приказа 198н и на основании временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 7 от 03.06.2020 года. В ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеется необходимый запас лекарственных препаратов для лечения как новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и внебольничной пневмонии. Информация о наличии в отделениях ГБУЗ НСО «БЦГБ» медицинского оборудования, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств еженедельно предоставляется в прокуратуру Бердска Новосибирской области.

Чем оснащено пульмонологическое отделение горбольницы?

Пульмонологическое отделение организовано и оснащено в соответствии с требованиями приказа 198н. В пульмонологическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеются в наличии 34 бактерицидных облучателя, включая 6 передвижных, которые обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях в постоянном режиме. Также пульмонологическое отделение ГБУЗ НСО «БЦГБ» обеспечено бесконтактными термометрами медицинскими в необходимом количестве.

Смена постельного белья, кварцевание помещений пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляются в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утверждёнными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 г. № 58, приказа 198н.

Как лечат с подозрением на коронавирусную инфекцию?

Оказание медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламентирующих работу медицинских организаций в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи-специалисты ГБУЗ НСО «БЦГБ» проводят консультации, телемедицинские консультации со специалистами санитарной авиации ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1».

Обучение медиков: 36 часов для борьбы с коронавирусом

Медицинский персонал ГБУЗ НСО «БЦГБ» прошел обучение по программе непрерывного медицинского образования по лечению COVID-19 продолжительностью не менее 36 часов.

Медицинскими работниками пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» в полном объёме соблюдается алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, утверждённый приказом 198н.

Как лечат больных с подтвержденным COVID-19?

Сотрудники ГБУЗ НСО «БЦГБ», оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями приказа № 198н, исходя из расчёта суточной потребности.

Оказание медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 лёгкой и средней степени тяжести осуществляется в пульмонологическом отделении терапевтического корпуса № 2 ГБУЗ НСО «БЦГБ». Оказание медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19 тяжёлой степени тяжести осуществляется в отделении анестезиологии и реанимации, расположенном в хирургическом корпусе ГБУЗ НСО «БЦГБ» и оснащённом аппаратами искусственной вентиляции легких. В пульмонологическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» оборудована палата интенсивной терапии, оснащенная кислородными концентраторами для оказания медицинской помощи пациентам с лёгкой и средней степенью тяжести течения заболевания. Распределение пациентов по отделениям определяется тяжестью их состояния в соответствии с оснащенностью лечебных отделений и специализацией медицинского персонала.

От медицинских работников не скрывают количество зараженных

Весь медицинский персонал ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеет полную и достоверную информацию о количестве зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом требований статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В ГБУЗ НСО «БЦГБ» в ежедневном режиме проводятся экстренные производственные совещания с участием медицинского персонала, во время которых сотрудники могут задать администрации лечебного учреждения все интересующие их вопросы, решение по которым принимаются оперативно в рабочем порядке.

Какую зарплату получают медицинские работники и как они защищают себя от инфекции?

Сотрудники ГБУЗ НСО «БЦГБ» соблюдают утверждённые санитарно-противоэпидемические правила при оказании медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневной контроль за соблюдением сотрудниками ГБУЗ НСО «БЦГБ» санитарно-противоэпидемического режима обеспечивается эпидемической службой ГБУЗ НСО «БЦГБ» в составе: заведующего эпидемиологическим отделом, помощником эпидемиолога, а также главной медицинской сестрой.

Медицинский персонал ГБУЗ НСО «БЦГБ», оказывающий медицинскую помощь пациентам с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пролучает стимулирующие надбавки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», с учетом фактически отработанных смен и на основании табеля учета рабочего времени, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 678 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19» без учета фактически отработанного времени.

ГБУЗ НСО «БЦГБ» ежедневно направляет информацию о мероприятиях по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в министерство здравоохранения Новосибирской области, а также предоставляет соответствующую информацию для отчётных форм в медицинскую информационную систему. Ежедневно ГБУЗ НСО «БЦГБ» ведется Федеральный регистр больных COVID-19 на портале Министерства здравоохранения Российской Федерации по внебольничным пневмониям (NCOV).

Где проводится КТ для тестирования пациентов с коронавирусом и подозрением на него?

Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в медицинских учреждениях Новосибирской области, в том числе и в ГБУЗ НСО «БГЦБ», организовано и осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 22 мая 2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Компьютерное томографическое исследование с целью диагностики и верификации диагноза «пневмония» в ГБУЗ НСО «БЦГБ» проводится на базе рентгеновского отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» по медицинским показаниям и по направлению лечащего врача. . Пациентам пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» КТ-исследования проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.

Как и когда проходит ремонт в медицинских учреждениях?

Ремонт структурных подразделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляется с учетом первоочередной необходимости. В приемном отделении хирургического корпуса ГБУЗ НСО «БЦГБ» проводился текущий ремонт, который не требует больших финансовых вложений. Капитальный ремонт инфекционного корпуса ГБУЗ НСО «БЦГБ» приостановлен по причине судебных разбирательств, поскольку работы, выполненные подрядчиком, не соответствуют требованиям Контракта от 05.10.2018 № 18/222 по качеству, а также требованиям нормативных документов: СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 71.13330.2017, СНиП 3.04.01-87.

Как происходит госпитализация пациентов?

Госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 осуществляется в соответствии с требованиями приказа министерства здравоохранения Новосибирской области от 07.05.2020 №1057 «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19», а также на основании приказа министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 мая 2020 №1217 «Об утверждении алгоритма действий медицинских работников при оказании медицинской помощи гражданам, инфицированным новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, на амбулаторном этапе».

Стационарные и поликлинические мощности ГБУЗ НСО «БЦГБ» позволяют оказывать квалифицированную медицинскую помощь, а также комплекс лечебно¬диагностических мероприятий всем обратившимся пациентам без исключения в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в том числе пациентам при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID- 19.

В соответствии с действующей маршрутизацией пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19, утвержденной приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 11.06.2020 года № 1379 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 07.05.2020 года № 1057 «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19», в настоящее время ФГКУ «425

военный госпиталь» Министерства обороны России принимает пациентов с COVID-19.

Оснащение отделений ГБУЗ НСО «БЦГБ», в том числе поликлинических, соответствует требованиям к оснащению, утверждённым приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилям медицинской деятельности

Пациенты могут пожаловаться. Куда?

Медицинский персонал ГБУЗ НСО «БЦГБ» ведёт амбулаторный прием пациентов при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в соответствии с требованиями приказа 198н с использованием средств индивидуальной защиты, обеспечение которыми осуществляется из расчёта суточной потребности. В случае несоблюдения медицинским персоналом противоэпидемиологического режима пациенты могут сообщить о нарушении администрации лечебного учреждения.

Кому звонить, если вы подозреваете у себя коронавирус?

В ГБУЗ НСО «БЦГБ» вызов врача на дом производится по единому телефону Городской электронной регистратуры — 124 или через регистратуру поликлинического отделения по телефону регистратуры поликлиники: 8-383-41- 2-18-81 и многоканальному телефону: 8-383-41-3-04-73. С 01.06.2020 года запись на прием к врачам-специалистам ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляется через колл- центр ГБУЗ НСО «БЦГБ» по телефону: 8-383-41-5-56-10.

Перевозка больных с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID- 19 производится специально выделенным транспортным средством ГБУЗ НСО «БЦГБ» в сопровождении специализированной ковидной бригады отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ».

Какие средства получила Новосибирская область на борьбу с COVID-19?

На борьбу с COVID-19 средства выделяются здравоохранению региона в целом, а не отдельным муниципальным образованиям. Всего Новосибирская область получила на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекциии порядка 1,7 млрд рублей из федерального бюджета и более 100 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Эти средства предназначены для покупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и централизованного проведения медицинских газов (кислорода) в больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали.

Представляем вниманию читателей список вопросов, на которые отвечал Минздрав этим текстом:

1. Какая максимальная производительность лабораторий, проводящих тесты на коронавирусную инфекцию, существует в Новосибирской области, т.е. какое максимальное количества тестов может проводиться в день?

2. Если бы в сутки проводилось больше тестов, они выявляли бы больше заболевших?

3. Если да, то почему не проводится большее количество тестов?

4. В течение какого времени пациенту с подозрением на коронавирус берется тест на коронавирус? Укажите число дней.

5. В какой срок берется тест у контактировавших с больным с подтвержденным коронавирусом?

6. Зависит ли скорость взятия теста у контактировавшего от наличия у него симптомов ОРВИ?

7. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в апреле?

8. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в мае?



9. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в июне?10. Сколько медицинских масок планируется передать в отделение пульмонологии БЦГБ в июле?11. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в апреле?12. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в мае?13. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в июне?14. Сколько медицинских халатов планируется передать в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?15. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в апреле?16. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в мае?17. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в июне?18. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов планируется к поступлению в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?19. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?20. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?21. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?22. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов планируется предоставить в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?23. С какой частотой производится дезинфекция многоразовых противоэпидемических костюмов в пульмонологическом отделении БЦГБ?24. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?25. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?26. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?27. Сколько градусников планируется передать в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?28. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?29. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?30. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?31. Сколько пульсоксиметров планируется в пульмонологическом отделении БЦГБ в июле?32. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?33. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?34. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?35. Есть ли необходимость в этих препаратах в пульмонологическом отделении БЦГБ и должны ли они туда поступать? Если да, в каком количестве?36. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?37. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?38. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?39. С какой периодичностью должно меняться постельное белье у пациентов в пульмонологическом отделении БЦГБ?40. С какой периодичностью меняется постельное белье у пациентов пульмонологического отделения БЦГБ?41. По какому механизму идет выдача привезенных халатов/медицинских масок/градусников/лекарств в пульмонологическом отделении БЦГБ? Кто ответственен за прием и выдачу вышеуказанного?42. Существует ли документация, подтверждающая факт выдачи средств защиты конкретному врачу в пульмонологическом отделении БЦГБ??43. Как происходит процесс передачи средств защиты конкретному врачу в пульмонологическом отделении БЦГБ?44. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?45. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в мае?46. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в июне?47. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?48. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в мае?49. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в июне?50. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?51. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в мае?52. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в июне?53. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?54. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в мае?55. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в июне?56. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?57. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в мае?58. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в июне?59. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?60. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в мае?61. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в июне?62. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?63. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?64. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?65. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?66. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?67. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?68. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?69. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?70. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?71. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в апреле?72. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в мае?73. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в июне?74. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?75. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?76. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?77. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?78. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?79. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?80. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?81. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в мае?82. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в июне?83. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?84. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в мае?85. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в июне?86. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?87. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в мае?88. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в июне?89. Был ли получен положительный результат теста на коронавирус у заведующей пульмонологическим отделением в период с апреля по июнь?90. По какому каналу, каким образом приходят результаты тестов на коронавирус сотрудникам пульмонологического отделения БЦГБ?91. Вносится ли результат анализа на коронавирус в медицинскую карточку сотрудника пульмонологического отделения БЦГБ?92. Вносится ли результат анализа на коронавирус в медицинскую карточку обычного пациента?93. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам без подозрения на коронавирус или с подтвержденным отсутствием коронавируса сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?94. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам с подозрением на коронавирус сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?95. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам с подтвержденным коронавирусом сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?