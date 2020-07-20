Фото дня: активисты требуют ответ по свалке на публичных слушаниях в Бердске

Выступила Наталья Слесарева, Светлана Рябоконь. Они спрашивали почему в коронавирус проводятся слушания. Им объясняли, что все меры соблюдены. Также был задан вопрос по свалке — почему разные ответы на их запросы от властей Бердска и Искитимского района.

Активистка Наталья Слесарева выступила на публичных слушаниях в Бердске

Активисты пришли на публичные слушания по землепользованию 20 июля. Выступила Наталья Слесарева, Светлана Рябоконь и другие. Они спрашивали почему в коронавирус проводятся слушания. Им объясняли, что все меры соблюдены. Также был задан вопрос по свалке — почему разные ответы на их запросы от властей Бердска и Искитимского района.

— Данный объект входит в приаэродромную территорию. За это будет уголовная ответственность, так как там будет собираться большая стая птиц. Это может привести к трагедии гибели пилотов и населения, — отметила Слесарева.

— Уважаемая, Наталья Петровна. Мы с вами не первый год знакомы. В наших правилах есть территория, которая предназначена для складирования отходов. Называется ТСП. При разработке этих правил мы учили все обстоятельства, но у этой территории нет аэродрома, а есть например поселок Вега. Потому что в правилах застройки землепользования, которые мы с вами сейчас обсуждаем существует только одна зона ТСП, это наш полигон, который находится на выезде с Искитима с левой стороны. Больше в наших правилах никаких полигонов не предусмотрено. Мы работаем в границах муниципального образования. Если у нас где-то есть аэродром в сторону полигона давайте переговорим, но не в этом регламенте, — ответил ей вице-мэр Владимир Захаров.

Напомним, нашли неизвестную свалку в правилах землепользования Бердска: Активисты звали народ задать по ней вопросы на публичных слушаниях 20 июля.

Подробности в ближайшее время.