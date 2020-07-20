Путин сравнил смертность от коронавируса в России и «богатых странах Европы»

По оценке президента, в Бельгии и Великобритании летальность от коронавирусной инфекции составляет 15%, в РФ- 1,5%. Глава государства рассказал, почему голосование по поправкам в конституцию не дало вспышки.

С работниками судостроительного завода «Залив» в Керчи поговорил Владимир Путин

По окончании церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи 20 июля Владимир Путин пообщался с работниками судостроительного завода «Залив» и ответил на их вопросы.

В частности президент затронул тему второй волны коронавируса и рассказал о ситуации с эпидемией в России, сообщает сайт Кремля.

Дословно

— В других странах, во многих, действительно мы наблюдаем определённую вспышку эпидемии, это правда. У нас ситуация вот какая. В принципе то, что я скажу, известная информация, но я просто повторю некоторые вещи.

У нас не самая большая страна по населению в мире. Китай – полтора миллиарда, в Индии – 1 миллиард 300 миллионов, по‑моему, уже, есть и другие страны с большим количеством населения. У нас 146 миллионов, но это самая крупная европейская страна по населению, я уже не говорю про территорию, она самая большая в мире, а по населению самая крупная в Европе.

Значит, если посмотреть в среднем по миру и по Европе, у нас количество заболевших от численности населения примерное такое же, как и везде, – 0,5 процента от численности населения. Количество заболевших снижается, а количество тех, кто поправился, – возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел.

И, наконец, по летальности, по смертности. Это один из ключевых показателей эффективности работы медицинской системы и государства как такового. Можно по‑разному относиться к статистике, но тем не менее: в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, богатых странах Европы, летальность – 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15 процентов – Бельгия, Великобритания, – 15 с лишним. У нас – полтора процента. Повторяю, можно как угодно относиться к статистике, можно доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, на порядок.

С чем это связано? Во‑первых, с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и со способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент. Есть и другие факторы, тем не менее такой результат.

В целом, как я говорил, нам пока удаётся проходить, эту тяжёлую страницу переворачивать, с минимальными потерями. Но они всё‑таки есть, и угроза пока сохраняется.

Мы с вами провели несколько крупных мероприятий. Парад Победы, как я уже сказал, отодвинули, провели. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции. И ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных врачей, наших учёных, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения, которая предлагает увеличивать количество тестирований. У нас уже 23,5 миллиона человек протестированы. А это в свою очередь помогает выявлять больных, вытаскивать вовремя их из групп населения: или лечить, или самоизоляция и так далее.