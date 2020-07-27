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Новую выплату в 24 тысячи рублей пенсионерам дадут по заявлению

11:00 27.07.2020 Фото: pixabay.com
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Как уточнили в ПФР, речь идет о программе государственного софинансирования накопительной части своей пенсии.

Новую выплату в 24 тысячи рублей пенсионерам дадут по заявлению
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Сюжет: Пенсионная реформа
Новую выплату в 24 тысячи рублей пенсионерам дадут по заявлению

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Ряд российских пенсионеров может получить дополнительные средства от Пенсионного фонда России.

Специалисты ПФР рассказали пенсионерам, каким образом они могут получить дополнительные выплаты от государства. Как уточнили в ПФР, речь идет о программе государственного софинансирования накопительной части своей пенсии.

Суть такой программы заключается в том, что граждане могут отчислять на счет накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тыс. руб. В дальнейшем государство удваивает сумму на пенсионном счете.

Получить накопленные совместно с государством средства граждане смогут при оформлении пенсии двумя способами: либо единоразово, либо в качестве ежемесячной прибавки к пенсии.

В ПФР пояснили, что получить эти средства могут мужчины и женщины, которым в текущем году исполнится 55 и 60 лет соответственно. Накопления могут получить и те граждане, которые имеют право на досрочную пенсию, а также пенсионеры, ставшие участниками программы софинансирования (при условии, что они получали выплаты не позднее 2015 г.).

Специалисты ПФР подчеркнули, что те средства, которые граждане внесли в 2019 г., на данный момент увеличены в два раза за счет государства.

Как правило, право воспользоваться накопительной пенсией имеют мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р. Однако получить пенсионные накопления можно только по достижению 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Специалисты ПФР уточнили, что для получения средств «необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и подать соответствующее заявление». При этом отмечается, что МФЦ не уполномочены принимать такие заявления. Однако у россиян есть возможность подать электронную версию заявления, воспользовавшись своим личным кабинетом на портале ПФР.

В том случае, если заявление было подано удаленно, личного обращения в территориальные органы ПФР не требуется. На какой вид выплаты пенсионер имеет право: единоразовый, срочный или обычная накопительная – выяснят специалисты фонда. Средства будут перечислены спустя три месяца после подачи заявления.

Источник: konkurent.ru

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