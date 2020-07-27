Новую выплату в 24 тысячи рублей пенсионерам дадут по заявлению

Ряд российских пенсионеров может получить дополнительные средства от Пенсионного фонда России.
Специалисты ПФР рассказали пенсионерам, каким образом они могут получить дополнительные выплаты от государства. Как уточнили в ПФР, речь идет о программе государственного софинансирования накопительной части своей пенсии.
Суть такой программы заключается в том, что граждане могут отчислять на счет накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тыс. руб. В дальнейшем государство удваивает сумму на пенсионном счете.
Получить накопленные совместно с государством средства граждане смогут при оформлении пенсии двумя способами: либо единоразово, либо в качестве ежемесячной прибавки к пенсии.
В ПФР пояснили, что получить эти средства могут мужчины и женщины, которым в текущем году исполнится 55 и 60 лет соответственно. Накопления могут получить и те граждане, которые имеют право на досрочную пенсию, а также пенсионеры, ставшие участниками программы софинансирования (при условии, что они получали выплаты не позднее 2015 г.).
Специалисты ПФР подчеркнули, что те средства, которые граждане внесли в 2019 г., на данный момент увеличены в два раза за счет государства.
Как правило, право воспользоваться накопительной пенсией имеют мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р. Однако получить пенсионные накопления можно только по достижению 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.
Специалисты ПФР уточнили, что для получения средств «необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и подать соответствующее заявление». При этом отмечается, что МФЦ не уполномочены принимать такие заявления. Однако у россиян есть возможность подать электронную версию заявления, воспользовавшись своим личным кабинетом на портале ПФР.
В том случае, если заявление было подано удаленно, личного обращения в территориальные органы ПФР не требуется. На какой вид выплаты пенсионер имеет право: единоразовый, срочный или обычная накопительная – выяснят специалисты фонда. Средства будут перечислены спустя три месяца после подачи заявления.
Источник: konkurent.ru