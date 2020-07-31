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45 пациентов находятся в ковидном госпитале Бердска. Половина из них заражены. 23 человека ждут результата теста

11:05 31.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay.com
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Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест. В отделении интенсивной терапии находятся 5 пациентов.

45 пациентов находятся в ковидном госпитале Бердска. Половина из них заражены. 23 человека ждут результата теста
45 пациентов находятся в госпитале для инфицированных коронавирусом в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, госпиталь активно функционирует.

— У нас находятся 45 пациентов в пульмонологических отделениях инфекционного госпиталя. Из них 22 пациента имеют положительный тест на коронавирусную инфекцию. В отделении интентенсивной терапии 5 пациентов. У 4-х пациентов подтвержденный COVID-19,- сообщила Алла Николаевна 31 июля.

Напомним, что госпиталь для зараженных коронавирусом и с подозрением на него открыли 20 июля по приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области в Бердске на базе наркологии на ул. Попова. Госпиталь оснащен мониторами, аппаратом ИВЛ и рассчитан на 60 койко-мест.

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От редакции

Что не хватает в госпитале?

Аноним, 31 июля 2020 11:10
Сколько в Бердске человек лежит на ИВЛ?

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