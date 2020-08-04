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Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска 37 дней вместо недели отвечала на 17 вопросов главврач Алла Дробинская

18:40 04.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос 25 июня, а ответ пришел спустя 37 дней — после звонка главному врачу и повторного запроса. Ответ принес в редакцию почтальон.

Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска 37 дней вместо недели отвечала на 17 вопросов главврач Алла Дробинская
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская превысила сроки ответа на редакционный запрос
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска 37 дней вместо недели отвечала на 17 вопросов главврач Алла Дробинская

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Стандартный срок ответа на запрос редакции по закону о СМИ составляет 7 календарных дней – именно за этот период должностное лицо, на чье имя направлен запрос, предоставляет ответ или в течение 3 дней — просьбу об отсрочке.

25 июня в адрес главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос с 17 вопросами об «ужасах пульмонологии». В запросе мы спрашивали о частоте обходов, термометрии, порядке госпитализации и количестве пациентов на стационарном лечении и домашней госпитализации.

Через два дня Алла Дробинская прислала просьбу об отсрочке на 30 дней – редакция «Курьер. Среда. Бердск» ждала ответа на вопрос к 25 июля. Однако время проходило, а ответа так и не было – 26 июля редакция позвонила Алле Николаевне, уточнив об этом запросе. Главврач спросила, сколько вопросов в этом запросе и сказала, что ответ скоро будет.

28 июля ответ вновь не пришел, поэтому «Курьер. Среда. Бердск» направил повторный запрос с теми же вопросами, настоятельно попросив ЦГБ Бердска ответить на них, но ответ так и не приходил.

В пятницу 31 июля в дверь редакции раздался оглушительный стук – как оказалось, сотрудник почты России доставил ответ на запрос от БЦГБ. В тексте на трех листах были ответы на 6 запросов с суммарным количеством вопросов, как уверяет руководство ЦГБ Бердска, — 221. Первый, самый ранний запрос, на который был дан ответ, датировался 23 июня, последний – 7 июля.

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От редакции

Почему не по электронке?

аноним, 03 августа 2020 15:27
предполагаю....что ответы будут описывать альтернативную реальность :))
Гость, 03 августа 2020 16:14
Опять согласно инструкции!! Бла бла бла?
Аноним, 04 августа 2020 11:30
Смотришь на лицо этого человека на фотографии и тут же понимаешь, что мечты у неё все сбылись, да и как по другому при зарплате в два раза больше мэра Бердска.
Аноним, 04 августа 2020 16:28
Не пора ли гнать ее?

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