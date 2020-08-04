Об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска 37 дней вместо недели отвечала на 17 вопросов главврач Алла Дробинская

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская превысила сроки ответа на редакционный запрос

Стандартный срок ответа на запрос редакции по закону о СМИ составляет 7 календарных дней – именно за этот период должностное лицо, на чье имя направлен запрос, предоставляет ответ или в течение 3 дней — просьбу об отсрочке.

25 июня в адрес главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос с 17 вопросами об «ужасах пульмонологии». В запросе мы спрашивали о частоте обходов, термометрии, порядке госпитализации и количестве пациентов на стационарном лечении и домашней госпитализации.

Через два дня Алла Дробинская прислала просьбу об отсрочке на 30 дней – редакция «Курьер. Среда. Бердск» ждала ответа на вопрос к 25 июля. Однако время проходило, а ответа так и не было – 26 июля редакция позвонила Алле Николаевне, уточнив об этом запросе. Главврач спросила, сколько вопросов в этом запросе и сказала, что ответ скоро будет.

28 июля ответ вновь не пришел, поэтому «Курьер. Среда. Бердск» направил повторный запрос с теми же вопросами, настоятельно попросив ЦГБ Бердска ответить на них, но ответ так и не приходил.

В пятницу 31 июля в дверь редакции раздался оглушительный стук – как оказалось, сотрудник почты России доставил ответ на запрос от БЦГБ. В тексте на трех листах были ответы на 6 запросов с суммарным количеством вопросов, как уверяет руководство ЦГБ Бердска, — 221. Первый, самый ранний запрос, на который был дан ответ, датировался 23 июня, последний – 7 июля.