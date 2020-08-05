05.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия

09:16 05.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
9 3

Мэрия докладывает об уже сделанном и напоминает, что до 31 августа на месте нынешней стройплощадки должны появится «пушкинские» фонари и сотни деревьев. Пока не верится, что успеют. Смотрите фоторепортаж.

Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Все-таки работа в парке идет

Пока в городском парке Бердска картина не обнадеживает на скорое завершение глобальной реконструкции. С одной стороны, рабочие что-то делают, а с другой — масштабы разрухи впечатляют.

Еще не все аллеи заасфальтированы. Хотя 5 человек одновременно вручную равняли свежий асфальт возле танцплощадки. Также лопатами рабочие закапывают новые электрокабели и пластиковые трубы водопровода. Горы земли и щебня, бордюров и труб. И большие пустые пространства на месте деревьев. Таким предстал парк 3 августа.

Бердчане беспокоятся, что подрядчик не уложится в срок: в контракте прописана дата окончания ремонта — 31 августа.

— Успеете до конца лета? — спрашиваю у землекопов.
— Смотря как зарплату платить будут?
— А что, не платят?
— То задерживают, то выдают не полностью…

А в это же время в мэрии Бердска на заседании обсуждали, как идет работа по реконструкции городского парка.

«Произведена валка деревьев с корчеванием пней, заасфальтированы пешеходные тротуары, установлена система полива, проложены трубы и провода для освещения, выполнены подготовительные работы для благоустройства парка. До 31 августа планируется провести установку малых форм, высадку деревьев и кустарников, укладку резинового покрытия детской площадки. Во время третьего этапа благоустройства парка будут установлены ограждения, «пушкинские фонари», высажены деревьев и кустарников», — сообщили в пресс-центре мэрии в понедельник вечером.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 30 июля работ в парке было сделано всего на 56%. В него за 8 лет вложено 100 млн рублей, с учетом 37 млн, которые осваивает подрядчик летом-2020. При этом на парковый туалет денег так и не нашлось.

Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Прокладывают водопровод
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
И новые кабели для уличного освещения

Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Щебень ждет асфальта
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Пока не верится, что здесь будет зелено и красиво через 26 дней

Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия
Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Косяки доделают следующим летом?

Аноним, 04 августа 2020 11:49
Жуть какая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скажите, а вот эти двухполосные шоссе с карманами для заезда общественного транспорта кто проектировал и утверждал?
Аноним, 04 августа 2020 12:40
А мне очень даже нравится! И никакой жути не видно. Понятно, что это сделано с прицелом на выездную торговлю в парке в день города. Обычно при этом устроители аттракционов и торгаши залезали на газон и нещадно его топтали. Теперь будут стоять на асфальте. Да и ребятишкам очень удобно кататься на роликах и самокатах по широким дорожкам.
Аноним, 04 августа 2020 13:25
Мне кажется, это карманы для лавочек. Если так, то плюсую. Ноги, самокаты, не на дорожке будут!))
Аноним, 04 августа 2020 19:30
Что же тут жуткого? Жутким был "асфальт" на этой аллее до ремонта. С коляской не проедешь, да и просто пешком - с опаской.
Абсолютно такие же дорожки сделаны в ранее отремонтированной части парка. И это прекрасно, что предусматривают карманы для лавочек!
Аноним, 04 августа 2020 12:13
НВР:
Какого года?
Аноним, 04 августа 2020 13:36
разруха не только в парке, Бердск при новосибирском мэре превращается в разрушенный парк с помойкой и тюрьмой. В городе власть местных олигархов которые потеряли совесть и делают, что хотят. Власти нет.
Аноним, 04 августа 2020 13:40
Что с Пятаком делать будут? Кто в курсе?
горожанин, 04 августа 2020 15:16
Эти карманы для лавочек,так что места всем хватит поседеть-отдохнуть. Пятак будут ремонтировать,об этом раньше в Курьере писали.
Гы, 05 августа 2020 10:09
Нормально в парке, очень большой объем работы сделан, не сравнить с дорогой на кладбище за 6 лямов 400 метров, мне нравится. Москва не сразу строилась.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДля "свинарей" не строили пансионат ветеранов и пенсионеров им. Калинина в Бердске, заявили в Минтруде
11:15 05-08-2020
Для
Сервис по отказу от "зарплатного рабства" запустил "Яндекс" в России
11:00 05-08-2020
Сервис по отказу от
Советовавший меньше питаться депутат живет на 4 копейки в Свердлове
11:00 05-08-2020
Советовавший меньше питаться депутат живет на 4 копейки в Свердлове
Вернул прокурору дело экс-директора Новосибирского планетария по взятке Сергея Масликова суд
10:45 05-08-2020
Вернул прокурору дело экс-директора Новосибирского планетария по взятке Сергея Масликова суд
БердскРазрешили работать спортивным школам в Бердске. Фитнес-клубы по-прежнему закрыты
10:40 05-08-2020
Разрешили работать спортивным школам в Бердске. Фитнес-клубы по-прежнему закрыты
Вызовет дождь за 25 млн рублей самолетом власть в Крыму
10:15 05-08-2020
Вызовет дождь за 25 млн рублей самолетом власть в Крыму
Город в дыму: Видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть 1
10:07 05-08-2020
Город в дыму: Видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть
Увольняются, не дождавшись повышения зарплаты, россияне
10:00 05-08-2020
Увольняются, не дождавшись повышения зарплаты, россияне
БердскЧерные клубы дыма накрыли Микрорайон: Забыли во включенной печи противень с маслом продавцы шаурмы в киоске на ТЦ Бердска
09:59 05-08-2020
Черные клубы дыма накрыли Микрорайон: Забыли во включенной печи противень с маслом продавцы шаурмы в киоске на ТЦ Бердска
Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи
09:45 05-08-2020
Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи