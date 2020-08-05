Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия

Мэрия докладывает об уже сделанном и напоминает, что до 31 августа на месте нынешней стройплощадки должны появится «пушкинские» фонари и сотни деревьев. Пока не верится, что успеют. Смотрите фоторепортаж.

Все-таки работа в парке идет

Пока в городском парке Бердска картина не обнадеживает на скорое завершение глобальной реконструкции. С одной стороны, рабочие что-то делают, а с другой — масштабы разрухи впечатляют.

Еще не все аллеи заасфальтированы. Хотя 5 человек одновременно вручную равняли свежий асфальт возле танцплощадки. Также лопатами рабочие закапывают новые электрокабели и пластиковые трубы водопровода. Горы земли и щебня, бордюров и труб. И большие пустые пространства на месте деревьев. Таким предстал парк 3 августа.

Бердчане беспокоятся, что подрядчик не уложится в срок: в контракте прописана дата окончания ремонта — 31 августа.



— Успеете до конца лета? — спрашиваю у землекопов.— Смотря как зарплату платить будут?— А что, не платят?— То задерживают, то выдают не полностью…

А в это же время в мэрии Бердска на заседании обсуждали, как идет работа по реконструкции городского парка.

«Произведена валка деревьев с корчеванием пней, заасфальтированы пешеходные тротуары, установлена система полива, проложены трубы и провода для освещения, выполнены подготовительные работы для благоустройства парка. До 31 августа планируется провести установку малых форм, высадку деревьев и кустарников, укладку резинового покрытия детской площадки. Во время третьего этапа благоустройства парка будут установлены ограждения, «пушкинские фонари», высажены деревьев и кустарников», — сообщили в пресс-центре мэрии в понедельник вечером.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 30 июля работ в парке было сделано всего на 56%. В него за 8 лет вложено 100 млн рублей, с учетом 37 млн, которые осваивает подрядчик летом-2020. При этом на парковый туалет денег так и не нашлось.

Прокладывают водопровод

И новые кабели для уличного освещения

Щебень ждет асфальта