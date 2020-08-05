Разруха в парке: Жалуются на задержку зарплаты при реконструкции горпарка за 37 млн рублей в Бердске. Это может затянуть сроки открытия

Пока в городском парке Бердска картина не обнадеживает на скорое завершение глобальной реконструкции. С одной стороны, рабочие что-то делают, а с другой — масштабы разрухи впечатляют.
Еще не все аллеи заасфальтированы. Хотя 5 человек одновременно вручную равняли свежий асфальт возле танцплощадки. Также лопатами рабочие закапывают новые электрокабели и пластиковые трубы водопровода. Горы земли и щебня, бордюров и труб. И большие пустые пространства на месте деревьев. Таким предстал парк 3 августа.
Бердчане беспокоятся, что подрядчик не уложится в срок: в контракте прописана дата окончания ремонта — 31 августа.
— Смотря как зарплату платить будут?
— А что, не платят?
— То задерживают, то выдают не полностью…
А в это же время в мэрии Бердска на заседании обсуждали, как идет работа по реконструкции городского парка.
«Произведена валка деревьев с корчеванием пней, заасфальтированы пешеходные тротуары, установлена система полива, проложены трубы и провода для освещения, выполнены подготовительные работы для благоустройства парка. До 31 августа планируется провести установку малых форм, высадку деревьев и кустарников, укладку резинового покрытия детской площадки. Во время третьего этапа благоустройства парка будут установлены ограждения, «пушкинские фонари», высажены деревьев и кустарников», — сообщили в пресс-центре мэрии в понедельник вечером.
Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 30 июля работ в парке было сделано всего на 56%. В него за 8 лет вложено 100 млн рублей, с учетом 37 млн, которые осваивает подрядчик летом-2020. При этом на парковый туалет денег так и не нашлось.
Скажите, а вот эти двухполосные шоссе с карманами для заезда общественного транспорта кто проектировал и утверждал?
Абсолютно такие же дорожки сделаны в ранее отремонтированной части парка. И это прекрасно, что предусматривают карманы для лавочек!
Какого года?