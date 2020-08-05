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«Это дискриминация властей»: Закрывают котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей в Бердске

17:56 05.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор котельной — Антон Блинов — заявил, что отказ властей города компенсировать убытки — это откровенная дискриминация. А министр ЖКХ Денис Архипов отправил ТГК-1 в ФАС. Он заявил, что бюджет не компенсирует убытки теплоснабжающих организаций.

Это дискриминация властей: Закрывают котельную ТГК 1 из за долга в 64 млн рублей в Бердске
Котельная ТГК-1

Вывести из системы отопления города планируют ТГК-1 Бердска. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор предприятия Антон Блинов. Напомним, как писал Курьер. Среда. Бердск», организация на грани банкротства: отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 закрывают из-за долга в 64 млн рублей. Сам Блинов отметил, что отказ властей города компенсировать убытки — это откровенная дискриминация ТГК-1.

— Да, мы планируем вывести из эксплуатации котельную. Уведомление о выводе источника из эксплуатации делается за 8 месяцев до остановки, — отметил Блинов 3 августа.

Директор КБУ Бердска Новичонок рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они получили уведомление от ТГК-1. Но назвал немного другие сроки вывода котельной из системы.

— Они нам направили письмо о желании рассмотреть выход из системы. Есть закон, они являются участниками энергоснабжения, они конечно, могут выйти из него, но они сначала делают уведомление. Дальше согласно закону принимается срок не более 3 лет, в течение которого происходит подготовка к выходу, только потом все остальные действия, — сказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Геннадьевич 3 августа.

Напомним, в 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК 1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019 года, но по итогу не была предоставлена.

Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ.

— Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — заявил Антон Блинов.

В 2020 году ООО «ТГК 1» подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах в 2019 году в размере 48,63 млн рублей и направила обращения в региональные и муниципальные инстанции о выплате этой суммы в 2020 году. Но во всех поступивших ответах либо нет информации по этому вопросу, либо звучит отказ в компенсации.
Отметим, что министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отправил ТГК-1 в ФАС. В рамках своей пресс-конференции, министр ЖКХ области прокомментировал ситуацию с выводом котельной ТГК из эксплуатации 29 июля. Об этом сообщает Портал ЖКХ Бердска.

По его словам, в Правительство области поступало обращение от ТГК-1 с предупреждением о выводе котельной из эксплуатации. Официального уведомления пока нет. Он подтвердил, что по данным предоставленным ТГК, предприятие несет убытки. Но при этом добавил, что бюджет не компенсирует убытки теплоснабжающих организаций.

— Тот тариф, который установлен в отношении данной компании, он не покрывает все необходимые расходы. Для решения этой проблемы законодательством предусмотрен механизм урегулирования — необходимо обращаться в федеральную антимонопольную службу. Решением этого органа создается специальная комиссия, которая рассматривает доводы заявителя, рассматривает решение регулятора и выносит решение. Если с этим решением теплоснабжающая организация не согласна, у нее есть право обратиться в суд, — пояснил Денис Архипов. – Если компания считает, что несправедливая цена, то надо пройти этот путь. Что касаясь субсидии, то по этому году порядка 870 млн рублей мы направляем из областного бюджета на подготовку к зиме муниципалитетов. Но это именно не на покрытие убытков, а на оказание содействия муниципалитетам в части подготовки к зиме.

По словам самого Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше окончания отопительного сезона 2020/2021 года.

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров обещал «Курьер. Среда. Бердск», что будет разбираться в ситуации, но гарантировал, что все бердчане будут зимой с теплом. Подготовка к новому отопительному сезону не будет сорвана.

Как планирует работу в ближайший отопительный сезон Олег Новичонок, в том числе с учетом вывода ТКК-1 — читайте интервью в ближайшее время.

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От редакции

Чем это всё закончится?

просто житель, 04 августа 2020 13:19
Надоело. Котельная,долги и т.д. Стоимость Гкал. зашкаливает.Зарплата у них сумашедшая. Аппетит зверский.Город ау!! забери котельную,не не неотдадут... это же золотое яичко ,которое несет золотые бабки. зубами вцепятся не отдадут.Ни одного метра теплотрассы за все существования не заминили.Куда смотрит власть и народ не выходит на митинги.Ведь стоимость Гкал.самая высокая в Сибирском регионе.Ужас.
Уголек, 04 августа 2020 14:12
НВР:
Тем, что котельная работать будет, а Блинов нет.
Аноним, 04 августа 2020 14:21
А в результате этого пострадают горожане-половина домов центра отапливается от этой гребаной, на ладан лвшашей ТГК-1! Тарифы зашкаливают, потому что отапливпюи углем, температура в квартире всю зиму не выше 18-20 градусов, кто отдал котельную в частные руки? Пусть Шестернин с Щахаровым встают и в топку уголь лопатами кидают. Заморозить людей зимой _ждите второй Хабаровск!
a.danilov, 04 августа 2020 14:48
хм... не припомню чтобы такая температура у меня была. Стандартно зимой- 25-26С. Если жарче- перекрываю. Сплю почти всегда с проветриванием. Нас видимо какие-то разные ТГК отапливают.
это, 04 августа 2020 15:07
соцеально экономическая задачка о петуньях Галины Владимировны.
Современый бизнес.Рукарыкнкими маневрами собирает питуньи..Это принцип его эфекивности.
А вот скажем если бы те кто их рукарынит стали бы владельцами клумбы..
То прибыль с питуний не окупила бы затрат..Все гениальное просто.
И это же в мусорной реформе.В реформе жкх.Как зделать клумбу с галиной владимеровной чтоб эфективно на ней рукарынить.
Аноним, 04 августа 2020 14:28
НВР:
котельная частная?как же ей можно чего то компенсировать?
это рукарынка частные и неэфективные должны ..умереть. это вам любой чубайс на пальцах объяснит.
Аноним, 04 августа 2020 20:23
Аноним от 14.28
.... у Голубева тоже будем его костёльные конфисковывать?????
....Че там Чубайс сказал?
Аноним, 04 августа 2020 20:28
Котельные
Аноним, 04 августа 2020 14:41
НВР:
это ведь не совсем как бы и котельная то.Это парогенератор для микро биологического производства.
Отапление это побочный экономический эфект.На нем долго то сидет неполучится..
Либо палить деньжищи в модернизацию.Либо искать кому пар для рентабельного и прибыльного производства нужен.Тупик имени патапова..Тогда ныне покойный шапран всех на хим площадке и соберал с криками кому пар..А ему так незатейлево и ответили.У нас свои мощности это дешевле.
Аноним, 04 августа 2020 20:25
Аноним от 14.41
Вы опять умничаете?
...
Хоть бы слова писали правильно ...
посмотрите, 04 августа 2020 21:03
в архиве курьера тему.Блинов предлогает городу частную котельную взять в концессию отремонтировать.
Модернезировать и вернуть ее владельцам.Эта музыка будет вечной.
да а если лень, 04 августа 2020 21:12
то тогда конечно ..арфаграфический словарь.
И помойка цессия.. концессия.. рецессия.
тонким перышком в тетрадь.
хотя, 04 августа 2020 21:30
давайте поумничаю.Был советский энергопромышленый комплекс.
Микоробиологический завод.С мощностями парогенерации.
Прошел деребан.В ходе деребана комплекс скис.
Собственость раздали эфективусам.Эфективусы
Что занимаются микробиологией отрезали трубы от парагенератора.
Получается парогенератор нафиг никому.Проходят выборы..Приходит Патапов и начинается песня о главном.
У газпрома вопросы.Надо строить флот в питере и чтоб выйти на рынок спг.Полетели телеграмы.
ВЗЫСКАТЬ! ТГК потирая ручки а вот мы важные а вот мы нужные.
КОМУ!..Да а теперь берите букварь и читайте мама мыла раму
рама мыла маму.И пропись за первый клас купите и учебник математики!
У ежика было три яблока.. два сожрали.Сколько у ежика ГРИБОВ!
Гость, 05 августа 2020 09:17
"...Был советский энергопромышленый комплекс.
Микоробиологический завод.С мощностями парогенерации.
Прошел деребан...."
Сам собою деребан прошОл? Или есть фио организатора?
Аноним, 04 августа 2020 20:28
Сибантрацит заявил о попытке рейдерского захвата предприятия ...
а здесь не то же самое????
конечно, 04 августа 2020 21:09
а еще газпром регулярно сообщает что с ним не расчитались .. дай бог с 2008 года!
меняются люди на посту жкх.. а суть проблем все таже.
Аноним, 05 августа 2020 11:35
А в чём проблема? Тарифы утверждают, по ним и работают, тепло котельная поставляет, соответственно с ней должны рассчитаться, но расчетов нет, а долги за поставленное тепло растут. Котельная принимает решение не работать,что бы больше не увязнуть в долгах. Теперь кто умный поясните где в этой схеме дискриминация власти?
Аноним, 05 августа 2020 18:19
А нечего что расходы котельной неоправданно завышены? Легче за Шадрихой современную модульную котельную построить, и зря воздух не греть. Конечно, администрации зад от кресел оторвать надо и выбить финансирование... Но для своего спокойствия, она лучше 62 млн выбьет на долги, не впервой...

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