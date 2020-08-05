«Это дискриминация властей»: Закрывают котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей в Бердске

Вывести из системы отопления города планируют ТГК-1 Бердска. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор предприятия Антон Блинов. Напомним, как писал Курьер. Среда. Бердск», организация на грани банкротства: отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 закрывают из-за долга в 64 млн рублей. Сам Блинов отметил, что отказ властей города компенсировать убытки — это откровенная дискриминация ТГК-1.
— Да, мы планируем вывести из эксплуатации котельную. Уведомление о выводе источника из эксплуатации делается за 8 месяцев до остановки, — отметил Блинов 3 августа.
Директор КБУ Бердска Новичонок рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они получили уведомление от ТГК-1. Но назвал немного другие сроки вывода котельной из системы.
— Они нам направили письмо о желании рассмотреть выход из системы. Есть закон, они являются участниками энергоснабжения, они конечно, могут выйти из него, но они сначала делают уведомление. Дальше согласно закону принимается срок не более 3 лет, в течение которого происходит подготовка к выходу, только потом все остальные действия, — сказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Геннадьевич 3 августа.
Напомним, в 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК 1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019 года, но по итогу не была предоставлена.
Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ.
— Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — заявил Антон Блинов.
В 2020 году ООО «ТГК 1» подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах в 2019 году в размере 48,63 млн рублей и направила обращения в региональные и муниципальные инстанции о выплате этой суммы в 2020 году. Но во всех поступивших ответах либо нет информации по этому вопросу, либо звучит отказ в компенсации.
Отметим, что министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отправил ТГК-1 в ФАС. В рамках своей пресс-конференции, министр ЖКХ области прокомментировал ситуацию с выводом котельной ТГК из эксплуатации 29 июля. Об этом сообщает Портал ЖКХ Бердска.
По его словам, в Правительство области поступало обращение от ТГК-1 с предупреждением о выводе котельной из эксплуатации. Официального уведомления пока нет. Он подтвердил, что по данным предоставленным ТГК, предприятие несет убытки. Но при этом добавил, что бюджет не компенсирует убытки теплоснабжающих организаций.
— Тот тариф, который установлен в отношении данной компании, он не покрывает все необходимые расходы. Для решения этой проблемы законодательством предусмотрен механизм урегулирования — необходимо обращаться в федеральную антимонопольную службу. Решением этого органа создается специальная комиссия, которая рассматривает доводы заявителя, рассматривает решение регулятора и выносит решение. Если с этим решением теплоснабжающая организация не согласна, у нее есть право обратиться в суд, — пояснил Денис Архипов. – Если компания считает, что несправедливая цена, то надо пройти этот путь. Что касаясь субсидии, то по этому году порядка 870 млн рублей мы направляем из областного бюджета на подготовку к зиме муниципалитетов. Но это именно не на покрытие убытков, а на оказание содействия муниципалитетам в части подготовки к зиме.
По словам самого Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше окончания отопительного сезона 2020/2021 года.
И. о. мэра Бердска Владимир Захаров обещал «Курьер. Среда. Бердск», что будет разбираться в ситуации, но гарантировал, что все бердчане будут зимой с теплом. Подготовка к новому отопительному сезону не будет сорвана.
Как планирует работу в ближайший отопительный сезон Олег Новичонок, в том числе с учетом вывода ТКК-1 — читайте интервью в ближайшее время.
Тем, что котельная работать будет, а Блинов нет.
Современый бизнес.Рукарыкнкими маневрами собирает питуньи..Это принцип его эфекивности.
А вот скажем если бы те кто их рукарынит стали бы владельцами клумбы..
То прибыль с питуний не окупила бы затрат..Все гениальное просто.
И это же в мусорной реформе.В реформе жкх.Как зделать клумбу с галиной владимеровной чтоб эфективно на ней рукарынить.
котельная частная?как же ей можно чего то компенсировать?
это рукарынка частные и неэфективные должны ..умереть. это вам любой чубайс на пальцах объяснит.
.... у Голубева тоже будем его костёльные конфисковывать?????
....Че там Чубайс сказал?
это ведь не совсем как бы и котельная то.Это парогенератор для микро биологического производства.
Отапление это побочный экономический эфект.На нем долго то сидет неполучится..
Либо палить деньжищи в модернизацию.Либо искать кому пар для рентабельного и прибыльного производства нужен.Тупик имени патапова..Тогда ныне покойный шапран всех на хим площадке и соберал с криками кому пар..А ему так незатейлево и ответили.У нас свои мощности это дешевле.
Вы опять умничаете?
...
Хоть бы слова писали правильно ...
Модернезировать и вернуть ее владельцам.Эта музыка будет вечной.
И помойка цессия.. концессия.. рецессия.
тонким перышком в тетрадь.
Микоробиологический завод.С мощностями парогенерации.
Прошел деребан.В ходе деребана комплекс скис.
Собственость раздали эфективусам.Эфективусы
Что занимаются микробиологией отрезали трубы от парагенератора.
Получается парогенератор нафиг никому.Проходят выборы..Приходит Патапов и начинается песня о главном.
У газпрома вопросы.Надо строить флот в питере и чтоб выйти на рынок спг.Полетели телеграмы.
ВЗЫСКАТЬ! ТГК потирая ручки а вот мы важные а вот мы нужные.
КОМУ!..Да а теперь берите букварь и читайте мама мыла раму
рама мыла маму.И пропись за первый клас купите и учебник математики!
У ежика было три яблока.. два сожрали.Сколько у ежика ГРИБОВ!
Микоробиологический завод.С мощностями парогенерации.
Прошел деребан...."
Сам собою деребан прошОл? Или есть фио организатора?
а здесь не то же самое????
меняются люди на посту жкх.. а суть проблем все таже.