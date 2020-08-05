«Это дискриминация властей»: Закрывают котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей в Бердске

Директор котельной — Антон Блинов — заявил, что отказ властей города компенсировать убытки — это откровенная дискриминация. А министр ЖКХ Денис Архипов отправил ТГК-1 в ФАС. Он заявил, что бюджет не компенсирует убытки теплоснабжающих организаций.

Котельная ТГК-1

Вывести из системы отопления города планируют ТГК-1 Бердска. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор предприятия Антон Блинов. Напомним, как писал Курьер. Среда. Бердск», организация на грани банкротства: отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 закрывают из-за долга в 64 млн рублей. Сам Блинов отметил, что отказ властей города компенсировать убытки — это откровенная дискриминация ТГК-1.

— Да, мы планируем вывести из эксплуатации котельную. Уведомление о выводе источника из эксплуатации делается за 8 месяцев до остановки, — отметил Блинов 3 августа.

Директор КБУ Бердска Новичонок рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они получили уведомление от ТГК-1. Но назвал немного другие сроки вывода котельной из системы.

— Они нам направили письмо о желании рассмотреть выход из системы. Есть закон, они являются участниками энергоснабжения, они конечно, могут выйти из него, но они сначала делают уведомление. Дальше согласно закону принимается срок не более 3 лет, в течение которого происходит подготовка к выходу, только потом все остальные действия, — сказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Геннадьевич 3 августа.

Напомним, в 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК 1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019 года, но по итогу не была предоставлена.

Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ.

— Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — заявил Антон Блинов.

В 2020 году ООО «ТГК 1» подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах в 2019 году в размере 48,63 млн рублей и направила обращения в региональные и муниципальные инстанции о выплате этой суммы в 2020 году. Но во всех поступивших ответах либо нет информации по этому вопросу, либо звучит отказ в компенсации.

Отметим, что министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отправил ТГК-1 в ФАС. В рамках своей пресс-конференции, министр ЖКХ области прокомментировал ситуацию с выводом котельной ТГК из эксплуатации 29 июля. Об этом сообщает Портал ЖКХ Бердска.

По его словам, в Правительство области поступало обращение от ТГК-1 с предупреждением о выводе котельной из эксплуатации. Официального уведомления пока нет. Он подтвердил, что по данным предоставленным ТГК, предприятие несет убытки. Но при этом добавил, что бюджет не компенсирует убытки теплоснабжающих организаций.

— Тот тариф, который установлен в отношении данной компании, он не покрывает все необходимые расходы. Для решения этой проблемы законодательством предусмотрен механизм урегулирования — необходимо обращаться в федеральную антимонопольную службу. Решением этого органа создается специальная комиссия, которая рассматривает доводы заявителя, рассматривает решение регулятора и выносит решение. Если с этим решением теплоснабжающая организация не согласна, у нее есть право обратиться в суд, — пояснил Денис Архипов. – Если компания считает, что несправедливая цена, то надо пройти этот путь. Что касаясь субсидии, то по этому году порядка 870 млн рублей мы направляем из областного бюджета на подготовку к зиме муниципалитетов. Но это именно не на покрытие убытков, а на оказание содействия муниципалитетам в части подготовки к зиме.

По словам самого Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше окончания отопительного сезона 2020/2021 года.

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров обещал «Курьер. Среда. Бердск», что будет разбираться в ситуации, но гарантировал, что все бердчане будут зимой с теплом. Подготовка к новому отопительному сезону не будет сорвана.

Как планирует работу в ближайший отопительный сезон Олег Новичонок, в том числе с учетом вывода ТКК-1 — читайте интервью в ближайшее время.