Три дня выбирать депутатов заксобрания в сентябре 2020 разрешили избирателям Бердска

Избирком Новосибирской области решили провести досрочное голосование 11 и 12 сентября. Единый день голосования — 13 сентября.

Голосование на выборах в Новосибирской области продлится три дня

В Новосибирской области на выборах в Законодательное собрание региона голосование продлится три дня, такие данные сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении трехдневного голосования, сообщал Курьер. Среда. Бердск». В соответствии с решением вышестоящего органа в Новосибирской области также решили провести досрочное голосование 11 и 12 сентября.

На выборах муниципального уровня досрочное голосование пройдет со 2 и 12 сентября. Участки будут также открыты 11 и 12 сентября. В Бердске их 47. Город разбит на два областных округа — №12 и 16.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком допустил до выборов списки 10 партий. На 16-м округе список «Единой России» возглавляет мэр Бердска Евгений Шестернин.