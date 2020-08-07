Три дня выбирать депутатов заксобрания в сентябре 2020 разрешили избирателям Бердска

В Новосибирской области на выборах в Законодательное собрание региона голосование продлится три дня, такие данные сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.
Ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении трехдневного голосования, сообщал Курьер. Среда. Бердск». В соответствии с решением вышестоящего органа в Новосибирской области также решили провести досрочное голосование 11 и 12 сентября.
На выборах муниципального уровня досрочное голосование пройдет со 2 и 12 сентября. Участки будут также открыты 11 и 12 сентября. В Бердске их 47. Город разбит на два областных округа — №12 и 16.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком допустил до выборов списки 10 партий. На 16-м округе список «Единой России» возглавляет мэр Бердска Евгений Шестернин.