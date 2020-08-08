На трупе умершей от рака девочки нашли телесные повреждения в монастыре на Урале

Родители сами привезли 15-летнюю дочь в монастырь к опальному отцу Сергию, чтобы она "ушла с молитвой". СК не оспаривает диагноз, но назначил экспертизу, чтобы выяснить, откуда травмы.

СК: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы

На теле 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

В настоящее время тело находится на судебно-медицинской экспертизе.

Ранее следователи, по данным портала, отказали в выдаче тела до проведения экспертизы, в то же время не став оспаривать наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга.

Родители ребенка пытаются отказаться от проведения вскрытия. Их адвокат апеллируют к тому, что без их согласия тело девочки не могут вскрывать, если нет постановления о возбуждении уголовного дела. Они направили ходатайство следователям.

— Мы же сказали: «Не забирайте». Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества, — говорит папа погибшей.

Следователи Верхней Пышмы отказали в выдаче тела до проведения судебно-медицинской экспертизы. Но отметили, что наличие диагноза они не оспаривают.

Дело в том, что при осмотре места происшествия на теле девочки обнаружили телесные повреждения. И судебно-медицинская экспертиза, поясняют следователи, нужна в том числе для того, чтобы выяснить, откуда они. Также эксперты проверят правильность оказанного ей лечения.

По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитировали местные СМИ, родители сами привезли девочку в монастырь, чтобы она "ушла с молитвой", прокуратура знала об этой ситуации.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий заявил, что ребенок находился под постоянным наблюдением врачей, однако монастырь, по его словам, не больница.

Отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.