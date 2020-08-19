Скончалась в 3-часовой очереди на КТ женщина с подозрением на COVID-19. Позже умер ее муж

В городе Карталы Челябинской области расследуют обстоятельства смерти супругов Камакшиных, которые ушли из жизни после двух недель болезни, по симптомам похожей на коронавирус.

Жительница Урала с подозрением на COVID-19 скончалась в очереди на КТ

В городе Карталы Челябинской области расследуют обстоятельства смерти супругов Камакшиных, которые скончались после двух недель болезни, по симптомам схожей с COVID-19. По словам близких, семейная пара не смогла добиться от врачей адекватной медицинской помощи и положенных в таких случаях обследований. Проверку по данным фактам проведет прокуратура.

Как рассказал Znak.com сын скончавшихся Александр Камакшин, его 48-летняя мать заболела 30 июля.

«Родители жили в селе Великопетровка Карталинского района, они вызвали участкового врача, — сообщил Александр. — Медик выписала противовирусное. Но становилось хуже: температура, кашель, одышка. Мать сама начала пить антибиотик, потому что ей было плохо и назначенное врачом лечение не помогало. Отец тоже болел, но так как ему надо было ухаживать за матерью, держался. Сам он врача не вызывал, но когда медик приходила к маме, то сказал о симптомах, получал лечение».

По словам Камакшина, через несколько дней его матери на дому стали делать капельницы: как сказала медик, они необходимы при диабете, которым страдала женщина.

«Врача просили забрать маму в больницу, просили сделать тест на коронавирус или компьютерную томографию, — говорит Александр. — Все основания для этого были: симптомы плюс на работе у родителей руководитель заболел коронавирусом. Об этом сообщали врачу. Но она говорила, что это обычный бронхит, а одышка — из-за диабета. 8 августа родители сами попытались сдать тест на коронавирус, обратились в частную лабораторию „Инвитро“. Там долго не принимали, так как у мамы была температура. Заставили ее сбить. Сбили до 36, после этого взяли анализ. Как я потом узнал, это был тест крови на антитела, а не мазок из зева. В этот момент этот тест ничего не показал».

Семья понимала, что ничем хорошим это не закончится, женщине становилось хуже. Родные начали обзванивать знакомых, искать выходы на врачей, которые были бы готовы принять и нормально обследовать женщину. Видя эту активность, лечащий врач направила Камакшиных на КТ в соседний район, в поселок Варна, где есть такой аппарат.

«Утром 9 августа отец не дождался „скорую“ и сам повез мать в больницу, несмотря на то, что ему тоже было нехорошо, — рассказывает Александр. — В Варне не посмотрели на состояние и посадили маму в очередь, где она просидела три часа и умерла на руках у отца в коридоре больницы. Отец позвонил мне, рассказал обо всем, я уговорил его самого пройти КТ. Оказалось, что у него поражение легких 85-90%. Он доехал на машине до дома, и только потом его на „скорой“ увезли в Магнитогорск. Там спустя три дня он умер».

По словам Александра Камакшина, после этого карталинские медики взяли тесты на COVID-19 у других членов семьи. Положительный результат пришел только спустя неделю. Сейчас его бабушка находится в больнице с отеком легких.

Оправившись от шока, семья пытается добиться справедливости. Александр написал обращения в прокуратуру, областной минздрав, губернатору и в администрацию президента РФ.

«Когда я забирал заключение о смерти матери и подписывал его у главного врача, она меня спросила: как будем поступать — что ты хочешь? — говорит Александр. — Я сказал, что хочу справедливости. Она в ответ: мы врачей деньгами накажем. Но так дело не пойдет. Плохо, что сейчас все доказательства у врачей, никаких документов нам не давали. В заключении о смерти матери говорится про сердечную недостаточность и ни слова про COVID-19. А отец лежал в Магнитогорске, и те врачи также написали, что смерть наступила от сердечной недостаточности, но подтвердили, что у него был коронавирус».

В министерстве здравоохранения Челябинской области потребовали письменный запрос, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Запрос в ведомство направлен.

Как сообщила Znak.com старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, обращение семьи получено прокуратурой, по нему началась работа.