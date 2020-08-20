Кремировали умершую после травмы головы Валентину Легкоступову

Прощание с певицей, скончавшейся 14 августа на 55-м году жизни, состоялось в похоронном доме Троекуровского кладбища в Москве.

Певицу Валентину Легкоступову кремировали

Певицу Валентину Легкоступову, прощание с которой состоялось в похоронном доме Троекуровского кладбища, кремировали, сообщила подруга артистки певица Наталья Штурм.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами, в том числе черепно-мозговой. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.

"Валентину кремировали", - сообщила Штурм РИА Новости.

Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в Хабаровске в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.

Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.