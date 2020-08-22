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Выбирать депутатов по новым адресам предстоит жителям Южного и Белокаменного микрорайонов Бердска

17:55 22.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Участки для голосования в сентябре-2020 перенесут из школы №13 в детский сад. А в 2021 году в бердский горсовет и Госдуму "южане" будут голосовать в новой школе - здесь им ближе.

Выбирать депутатов по новым адресам предстоит жителям Южного и Белокаменного микрорайонов Бердска
На сентябрьских выборах дадут два бюллетеня - за партии и за одномандатников

Выбирать депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре жители Бердска, как и всего региона будут три дня. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ЦИК изменил закон в пользу многодневного голосования по примеру плебисцита за поправки в Конституцию 1 июля и накануне. Затем региональный избирком принял решение провести выборы в областной парламент в течение трех дней.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование на участках, а 13-го - единый день голосования. На этот раз отказались от голосования на придомовых территориях, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" глава бердской ТИК Наталья Фокина.

Еще одно изменение касается тех избирателей, которые голосуют на участках в школе №13. Там во время выборов размещают четыре УИК. К участку 1367 относится часть территории Южного микрорайона и Белокаменный. К сентябрьским выборам участок перенесут в новый детский сад, построенный в Южном. Это гораздо удобнее для бердчан — территориально значительно ближе, пояснила Фокина.

Бердская ТИК планирует в 2021 году перенести в новую школу в Южном микрорайоне сразу два участка, расположенных сейчас в школе №13 на ул. Рогачева. В следующем году, напомним, Бердску предстоит выбирать депутатов местного горсовета и парламентариев в Госдуму.

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