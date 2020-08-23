23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Долги банкрота "Мастер и К" отдает компания «Убертюре» в Бердске

15:34 23.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
0

С момента банкротства предприятия зарплатный долг перед рабочими сократился в два раза, работники стабильно получают деньги, а заказы у предприятия расписаны до конца сентября.

Долги банкрота Мастер и К отдает компания «Убертюре» в Бердске
Евгений Шестернин встретился с представителями «Убертюре» и осмотрел производство

Глава Бердска Евгений Шестернин осмотрел производство дверей ООО «Убертюре». В визите приняли участие замглавы администрации Жанна Шурова, начальник управления экономического развития Юлия Бадрина, директор Политехнического колледжа Татьяна Чуркина и директор Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева.

Директор производства компании Игорь Полозков показал делегации все стадии производства – от станка до выставочного зала. По словам Игоря Полозкова, с момента банкротства компании «Мастер и К» зарплатный долг перед рабочими сократился в два раза, работники стабильно получают деньги, а заказы у предприятия расписаны до конца сентября.

Евгений Шестернин поблагодарил Игоря Полозкова за то, что компании «Убертюре» не только удалось сохранить рабочие места после банкротства «Мастер и К» и сократить долг, но и за создание комфортной, современной рабочей обстановки, благодаря которой удается производить конкурентоспособную продукцию.

Все же у компании остаются проблемы с кадрами. Производство расширяется, заказы растут, но в Бердске мало квалифицированных специалистов. Евгений Анатольевич поручил директору Политехнического колледжа Татьяне Чуркиной рассмотреть возможность создания групп для обучения операторов станков. Игорь Полозков и Татьяна Чуркина поддержали идею главы, и в скором времени в колледже пройдет встреча, на которой предметно обсудят создание профильных групп и возможность прохождения практики в компании «Убертюре».

Также начальник управления экономического развития Юлия Бадрина продемонстрировала возможность проекта «Социальная витрина города Бердска» и попросила руководство предприятия принять участие в цифровом проекте, который направлен на популяризацию бердской продукции, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Новое предприятие справится со старыми долгами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
16:00 23-08-2020
Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине
15:49 23-08-2020
Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине
БердскДолги банкрота "Мастер и К" отдает компания «Убертюре» в Бердске
15:34 23-08-2020
Долги банкрота
Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
15:25 23-08-2020
Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
15:14 23-08-2020
Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
БердскПилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
14:59 23-08-2020
Пилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
14:49 23-08-2020
Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске
14:29 23-08-2020
Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске
Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
14:18 23-08-2020
Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
Распознать лицо под маской и закрыть вход ковидным способна новая пропускная система 1
14:06 23-08-2020
Распознать лицо под маской и закрыть вход ковидным способна новая пропускная система