Долги банкрота "Мастер и К" отдает компания «Убертюре» в Бердске

С момента банкротства предприятия зарплатный долг перед рабочими сократился в два раза, работники стабильно получают деньги, а заказы у предприятия расписаны до конца сентября.

Евгений Шестернин встретился с представителями «Убертюре» и осмотрел производство

Глава Бердска Евгений Шестернин осмотрел производство дверей ООО «Убертюре». В визите приняли участие замглавы администрации Жанна Шурова, начальник управления экономического развития Юлия Бадрина, директор Политехнического колледжа Татьяна Чуркина и директор Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева.

Директор производства компании Игорь Полозков показал делегации все стадии производства – от станка до выставочного зала. По словам Игоря Полозкова, с момента банкротства компании «Мастер и К» зарплатный долг перед рабочими сократился в два раза, работники стабильно получают деньги, а заказы у предприятия расписаны до конца сентября.

Евгений Шестернин поблагодарил Игоря Полозкова за то, что компании «Убертюре» не только удалось сохранить рабочие места после банкротства «Мастер и К» и сократить долг, но и за создание комфортной, современной рабочей обстановки, благодаря которой удается производить конкурентоспособную продукцию.

Все же у компании остаются проблемы с кадрами. Производство расширяется, заказы растут, но в Бердске мало квалифицированных специалистов. Евгений Анатольевич поручил директору Политехнического колледжа Татьяне Чуркиной рассмотреть возможность создания групп для обучения операторов станков. Игорь Полозков и Татьяна Чуркина поддержали идею главы, и в скором времени в колледже пройдет встреча, на которой предметно обсудят создание профильных групп и возможность прохождения практики в компании «Убертюре».

Также начальник управления экономического развития Юлия Бадрина продемонстрировала возможность проекта «Социальная витрина города Бердска» и попросила руководство предприятия принять участие в цифровом проекте, который направлен на популяризацию бердской продукции, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.