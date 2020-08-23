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Кто оплатил перелет Навального в клинику Германии?

16:39 23.08.2020 Фото: Facebook
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Соратники оппозиционера поблагодарили правительство Германии и лично Ангелу Меркель за помощь с решением вопросов безопасности пациента Алексея Навального.

Кто оплатил перелет Навального в клинику Германии?
Соратник Навального сообщил, что его перевозку в Германию оплатил фонд Зиминых

Предприниматель и филантроп Борис Зимин и фонд семьи Зиминых оплатили перелет Алексея Навального в Берлин для лечения - он госпитализирован в клинику Charite. Об этом соратник Навального, руководитель его предвыборного штаба на выборах президента РФ 2018 года Леонид Волков сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке)", - написал Волков.

Он поблагодарил правительство Германии и лично канцлера Ангелу Меркель, "помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", а также всех, кто выступал в поддержку перевозки Навального в Германию.

Волков отметил, что прогнозы относительно здоровья Навального можно будет делать не раньше, чем через несколько дней.

Самолет из Омска прибыл в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт Тегель. Первоначально российские медики возражали против транспортировки Навального из-за его нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Его госпитализировали, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.

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