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Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочка

18:26 25.08.2020 Фото: dailystar.co.uk
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Во время омовения «умершая» открыла глаза. Температура тела ребенка повысилась, а сердце вновь забилось. На место немедленно прибыли медики, однако, несмотря на их усилия, девочка все же скончалась через час после «воскрешения».

Ожила на собственных похоронах умершая 12 летняя девочка
Умершая девочка ожила во время своих похорон
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Ожила на собственных похоронах умершая 12 летняя девочка

Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочкаПочему не все умершие с COVID-19 попадают в статистику смертности, рассказал главный патологоанатом Новосибирской областиЕщё 385 новостей

По данным СМИ, 18 августа в Индонезии ребенка госпитализировали из-за осложнений, связанных с хроническим диабетом. В тот же день девочка скончалась, врачи констатировали ее смерть, а родные начали готовить тело к погребению.

Однако во время омовения «умершая» открыла глаза. Отмечается, что температура тела ребенка повысилась, а сердце вновь забилось. На место немедленно прибыли медики, однако, несмотря на их усилия, девочка все же скончалась через час после «воскрешения», передает dailystar.co.uk.

По данным специалистов, «воскрешение» могло произойти из-за так называемого синдрома Лазаря. У людей, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, из-за чего восстанавливаются дыхание и сердцебиение.

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