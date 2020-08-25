Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочка

По данным СМИ, 18 августа в Индонезии ребенка госпитализировали из-за осложнений, связанных с хроническим диабетом. В тот же день девочка скончалась, врачи констатировали ее смерть, а родные начали готовить тело к погребению.
Однако во время омовения «умершая» открыла глаза. Отмечается, что температура тела ребенка повысилась, а сердце вновь забилось. На место немедленно прибыли медики, однако, несмотря на их усилия, девочка все же скончалась через час после «воскрешения», передает dailystar.co.uk.
По данным специалистов, «воскрешение» могло произойти из-за так называемого синдрома Лазаря. У людей, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, из-за чего восстанавливаются дыхание и сердцебиение.