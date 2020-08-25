"Мертвым душам" выплатил 377 млн рублей Пенсионный фонд

Деньги сняли со счетов умерших их родственники. Вернуть такие средства сложно: это можно сделать через суд либо с добровольного согласия получателя возместить ПФР средства. Есть и другие проблемы в системе пенсионного обеспечения.

Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Счетная палата при проверке работы Пенсионного фонда России (ПФР) выявила серьезные ошибки в системе начисления пенсий и массовые нарушения прав пенсионеров. Они приводили к тому, что пенсии одних россиян оказались меньше положенного, а другим продолжали начислять выплаты даже после смерти. Об ошибках, обнаруженных в пенсионной системе, говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР. По результатам проверки только на двух территориальных органах ПФР Счетная палата выявила переплату в размере 377 миллионов рублей. Деньги сняли со счетов умерших их родственники. Вернуть такие средства сложно: это можно сделать через суд либо с добровольного согласия получателя возместить ПФР средства.

Другой проблемой, выявленной аудиторами, стали ошибки персонифицированного учета. Например, Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Еще одним сценарием стало присвоение одного и того же страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) сразу нескольким людям.

В таком случае, если на момент наступления пенсионного возраста у россиянина оказывалось два и более счетов, выплата могла назначаться на основании данных о страховых взносах только с одного из них. В результате размер пенсии россиянина уменьшался, а его права нарушались. В дальнейшем счета объединялись, а размеры пенсий корректировались, однако корректировка происходила не с момента назначения пенсии, а с момента объединения счетов.

В документе отмечается, что из 45 проверенных пенсионных дел, которые прошли процедуру объединения счетов, более чем в 50 процентах размеры пенсий привели в соответствие с законодательством только в ходе проверки. Пенсионерам доплачено 2,2 миллиона рублей, сообщили в Счетной палате.

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Причиной появления счетов-«двойников» является неправильное заполнение гражданами анкет, ошибки в фамилиях, дате и месте рождения, заявили в Межрегиональном информационном центре ПФР.

Кроме того, «раздвоение» может произойти, если россиянину открывают новый счет при изменении реквизитов, например, смене фамилии, пишет РБК.

В Счетной палате пояснили, что в таком случае проблема заключается в системе работы ПФР, которая не требует указывать в своих анкетах фамилию, которая была при рождении, что является нарушением закона. По данным ведомства, чаще нарушаются пенсионные права женщин, поскольку те часто меняют фамилию при вступлении в брак.