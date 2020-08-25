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"Мертвым душам" выплатил 377 млн рублей Пенсионный фонд

20:57 25.08.2020 Фото: Википедии
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Деньги сняли со счетов умерших их родственники. Вернуть такие средства сложно: это можно сделать через суд либо с добровольного согласия получателя возместить ПФР средства. Есть и другие проблемы в системе пенсионного обеспечения.

Мертвым душам выплатил 377 млн рублей Пенсионный фонд
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Сюжет: Пенсионная реформа
Мертвым душам выплатил 377 млн рублей Пенсионный фонд

"Мертвым душам" выплатил 377 млн рублей Пенсионный фондНа сколько вырастет пенсия после увеличения прожиточного минимума?Ещё 187 новостей

Счетная палата при проверке работы Пенсионного фонда России (ПФР) выявила серьезные ошибки в системе начисления пенсий и массовые нарушения прав пенсионеров. Они приводили к тому, что пенсии одних россиян оказались меньше положенного, а другим продолжали начислять выплаты даже после смерти. Об ошибках, обнаруженных в пенсионной системе, говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР. По результатам проверки только на двух территориальных органах ПФР Счетная палата выявила переплату в размере 377 миллионов рублей. Деньги сняли со счетов умерших их родственники. Вернуть такие средства сложно: это можно сделать через суд либо с добровольного согласия получателя возместить ПФР средства.

Другой проблемой, выявленной аудиторами, стали ошибки персонифицированного учета. Например, Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Еще одним сценарием стало присвоение одного и того же страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) сразу нескольким людям.

В таком случае, если на момент наступления пенсионного возраста у россиянина оказывалось два и более счетов, выплата могла назначаться на основании данных о страховых взносах только с одного из них. В результате размер пенсии россиянина уменьшался, а его права нарушались. В дальнейшем счета объединялись, а размеры пенсий корректировались, однако корректировка происходила не с момента назначения пенсии, а с момента объединения счетов.

В документе отмечается, что из 45 проверенных пенсионных дел, которые прошли процедуру объединения счетов, более чем в 50 процентах размеры пенсий привели в соответствие с законодательством только в ходе проверки. Пенсионерам доплачено 2,2 миллиона рублей, сообщили в Счетной палате.

Выйдут в плюс
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Причиной появления счетов-«двойников» является неправильное заполнение гражданами анкет, ошибки в фамилиях, дате и месте рождения, заявили в Межрегиональном информационном центре ПФР.

Кроме того, «раздвоение» может произойти, если россиянину открывают новый счет при изменении реквизитов, например, смене фамилии, пишет РБК.

В Счетной палате пояснили, что в таком случае проблема заключается в системе работы ПФР, которая не требует указывать в своих анкетах фамилию, которая была при рождении, что является нарушением закона. По данным ведомства, чаще нарушаются пенсионные права женщин, поскольку те часто меняют фамилию при вступлении в брак.

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