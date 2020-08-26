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Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы

16:00 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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В СовФеде сказали, что на каждое письмо идет реакция, идут перерасчеты, если ошибка обнаруживалась, то обязательно перерасчет делался в пользу заявителя

Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы
В Совфеде рассказали, как россиянам вернуть пенсию в случае недоплаты
Сюжет: Пенсионная реформа
Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы

Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы"Мертвым душам" выплатил 377 млн рублей Пенсионный фондЕщё 188 новостей

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права.

Проведённая аудиторами Счётной палаты проверка выявила ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), из-за которых некоторые граждане недополучали пенсии. В результате пенсия могла начисляться только по данным о страховых взносах только одного счёта, и её размер, соответственно, уменьшался. Проверка охватывала период с 2017 по 2019 годы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права.

Рязанский напомнил, что в России получают пенсии около 46 миллионов человек, она у всех разная, в ее расчетах есть масса коэффициентов – географические, по условиям труда, также в саму пенсионную систему неоднократно вносились изменения, а потому возможны ошибки.

«Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», - сказал сенатор.

Он отметил, что на каждое письмо идет реакция, идут перерасчеты, если ошибка обнаруживалась, то обязательно перерасчет делался в пользу заявителя. «Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты», - подчеркнул Рязанский.

«Такие ошибки допустимы, это абсолютно рабочие ситуации», - заключил он.

Источник: nsn.fm

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