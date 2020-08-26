Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права.
Проведённая аудиторами Счётной палаты проверка выявила ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), из-за которых некоторые граждане недополучали пенсии. В результате пенсия могла начисляться только по данным о страховых взносах только одного счёта, и её размер, соответственно, уменьшался. Проверка охватывала период с 2017 по 2019 годы.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права.
«Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», - сказал сенатор.
Он отметил, что на каждое письмо идет реакция, идут перерасчеты, если ошибка обнаруживалась, то обязательно перерасчет делался в пользу заявителя. «Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты», - подчеркнул Рязанский.
«Такие ошибки допустимы, это абсолютно рабочие ситуации», - заключил он.
Источник: nsn.fm