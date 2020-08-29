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Горяченькая пошла! Раньше срока дали воду в 400 домов центра Бердска

14:37 29.08.2020 Фото: pixabay.com
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Предполагалось, что горячей воды не будет с 25 по 31 августа. Бердчане возмущались: дети пойдут в школу 1 сентября с немытыми шеями. Вице-мэру даже пришлось извиняться за неудобства.

Горяченькая пошла! Раньше срока дали воду в 400 домов центра Бердска
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Днем 25 августа отключили горячую воду в центре Бердска. Как сообщал КБУ, "в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега»". Под отключение попали дома в зоне котельной «Вега» и ТГК-1. А это треть Бердска - около 400 многоквартирных домов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Восстановить горячее водоснабжение планировали 31 августа. Но уже в ночь на 29-е число из кранов пошла горяченькая.

Накануне вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров извинился за отключение горячей воды в центре города перед жителями, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Потребовалась замена компенсатора на магистральном трубопроводе. Приносим свои извинения. Просим войти в положения. Для нас сейчас главное - подготовить город к зиме, - обратился к бердчанам Захаров.

Многие родители Бердска возмущены - отключение воды перед началом учебного года, это издевательство? Однако Владимир Николаевич отметил, что, безусловно, неделя перед началом учебного года не самое «удачное» время для отключения ГВС. Однако такие отключения всегда воспринимаются горожанами остро.

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