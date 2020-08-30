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Полыхал строящийся дом в коттеджном поселке у Изумрудного городка в Бердске

13:17 30.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Кроме этого, горел строительный вагончик на территории усадьбы, расположенной в бердском лесу. Пострадавших и жертв нет. Огонь уничтожил крышу недостроенного коттеджа.

Полыхал строящийся дом в коттеджном поселке у Изумрудного городка в Бердске
Горел недостроенный коттедж на ул. Ленина в Бердске

Днем 30 августа горели строящийся дом и строительный вагончик в Бердске.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", сообщение о пожаре поступило примерно в 12.40 в воскресенье. Возгорание произошло по адресу: ул. Ленина, 6/3. Это коттеджный поселок в бердском лесу напротив Изумрудного городка.

На 13.15 пожарные потушили пламя. Но продолжают заливать тлеющие конструкции.

-Горела крыша строящегося частного коттеджа, строительный вагончик. Пострадавших и жертв нет. Пожар почти потушили, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" оперативный дежурный по городу.

На место происшествия выезжала полиция - так положено по инструкции.

Причину пожара и ущерб установит дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску.

Подробности - в ближайшее время.

Напомним, что вечером в пятницу, 28 августа, сгорел частный дом №56 на ул. Добролюбова, что недалеко от прокуратуры Бердска. Дом был выставлен на продажу, поэтому там никто не жил. Соседи предполагают, что пожар устроили бомжи.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пострадал от огня соседний дом - полопались 7 пластиковых окон.

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От редакции

Неаккуратные строители?

Аноним, 30 августа 2020 13:46
пора поискать бердских пироманов. Уж слишком много странных пожаров в городе последнее время...

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