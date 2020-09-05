Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области

Дмитрий Дамаев необдуманно поставил себя рядом с главой региона Андреем Травниковым. Коме того, соперники по округу заподозрили кандидата в подкупе избирателей в виде установки велопарковок и догбоксов.

Плакаты с новосибирским губернатором признали незаконной агитацией

Новосибирский облизбирком признал незаконной агитацией плакаты, где кандидат в горсовет Дмитрий Дамаев изображен с губернатором Андреем Травниковым. На них нет выходных данных.

«Жалобу удовлетворить, признать содержащий признаки предвыборной агитации материл „Травников Дамаев“ изготовленным и распространяемым с нарушением требований закона», — сказано в документе облизибркома.

Дамаев с Травниковым не могут быть изображены на одном плакате, поскольку они выдвинуты на выборах разного уровня (Дмитрий Дамаев избирается в горсовет от «Единой России», а Андрей Травников возглавляет список партии в заксобрание), сообщил Тайге.инфо источник в облизбиркоме.

«Кроме того, на плакате вообще не было никаких выходных данных и сведений о заказчике и оплате с избирательного счета», — утверждает собеседник редакции.

Дмитрий Дамаев баллотируется в новосибирский горсовет по округу №43 в Первомайском районе. Кроме него в кампании участвуют Андрей Любавский от КПРФ, Роман Бовкун (ЛДПР), Артем Кондрахин от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Сергей Дьячков, представляющий коалицию «Новосибирск 2020».

Тайга.инфо писала ранее, что кандидат от КПРФ в горсовет Новосибирска Андрей Любавский обратился в суд с требованием снять своего конкурента от «Единой России», действующего депутата Дмитрия Дамаева. Коммунист посчитал, что он подкупал избирателей установкой велопарковок и догбоксов. Единоросс заявил о «лжи и провокации».