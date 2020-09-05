05.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области

11:22 05.09.2020 Фото: Прислано читателем/Тайга.инфо
0

Дмитрий Дамаев необдуманно поставил себя рядом с главой региона Андреем Травниковым. Коме того, соперники по округу заподозрили кандидата в подкупе избирателей в виде установки велопарковок и догбоксов.

Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области
Плакаты с новосибирским губернатором признали незаконной агитацией

Новосибирский облизбирком признал незаконной агитацией плакаты, где кандидат в горсовет Дмитрий Дамаев изображен с губернатором Андреем Травниковым. На них нет выходных данных.

«Жалобу удовлетворить, признать содержащий признаки предвыборной агитации материл „Травников Дамаев“ изготовленным и распространяемым с нарушением требований закона», — сказано в документе облизибркома.

Дамаев с Травниковым не могут быть изображены на одном плакате, поскольку они выдвинуты на выборах разного уровня (Дмитрий Дамаев избирается в горсовет от «Единой России», а Андрей Травников возглавляет список партии в заксобрание), сообщил Тайге.инфо источник в облизбиркоме.

«Кроме того, на плакате вообще не было никаких выходных данных и сведений о заказчике и оплате с избирательного счета», — утверждает собеседник редакции.

Дмитрий Дамаев баллотируется в новосибирский горсовет по округу №43 в Первомайском районе. Кроме него в кампании участвуют Андрей Любавский от КПРФ, Роман Бовкун (ЛДПР), Артем Кондрахин от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Сергей Дьячков, представляющий коалицию «Новосибирск 2020».

Тайга.инфо писала ранее, что кандидат от КПРФ в горсовет Новосибирска Андрей Любавский обратился в суд с требованием снять своего конкурента от «Единой России», действующего депутата Дмитрия Дамаева. Коммунист посчитал, что он подкупал избирателей установкой велопарковок и догбоксов. Единоросс заявил о «лжи и провокации».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все средства хороши в борьбе за депутатский мандат?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКовид снова в рост: Нашли 63 новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
12:37 05-09-2020
Ковид снова в рост: Нашли 63 новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
Сенсация: в водах Арктике обнаружили джинсы. Ученые пока не знают влияние феномена на экологию
12:24 05-09-2020
Сенсация: в водах Арктике обнаружили джинсы. Ученые пока не знают влияние феномена на экологию
Перехватили 3 бомбардировщика США у южных границ РФ 8 российских истребителей
12:12 05-09-2020
Перехватили 3 бомбардировщика США у южных границ РФ 8 российских истребителей
БердскДень города в Бердске - 5 сентября. Принимаем поздравления!
12:08 05-09-2020
День города в Бердске - 5 сентября. Принимаем поздравления!
БердскПодозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан
11:59 05-09-2020
Подозревают коронавирус у 92 жителей Бердск на 5 сентября. За сутки взяли анализы еще у 67 бердчан
Какие традиционные привычки погубят россиян, рассказал доктор Мясников
11:47 05-09-2020
Какие традиционные привычки погубят россиян, рассказал доктор Мясников
Самую дорогую в мире монету выставили на торги в США. Стоит целое состояние
11:35 05-09-2020
Самую дорогую в мире монету выставили на торги в США. Стоит целое состояние
Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области
11:22 05-09-2020
Незаконным признали выборный агитплакат единоросса с фото губернатора Новосибирской области
БердскШок: Скончались 5 пациентов с COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
11:09 05-09-2020
Шок: Скончались 5 пациентов с COVID-19 за сутки на 5 сентября в Новосибирской области
Вернут дистанционку школьникам? Закрыли на карантин из-за COVID-19 еще одну школу
10:56 05-09-2020
Вернут дистанционку школьникам? Закрыли на карантин из-за COVID-19 еще одну школу