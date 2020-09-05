05.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

"Живи": в пикете в поддержку Навального 16 дней стоит его сторонник в Новосибирске

17:57 05.09.2020 Фото: Дмитрия Цибирева
5 2

Через акцию активист из Саратоваа поддерживает самого Навального, его родственников, а также рассказывает про важный проект политика – «Умное голосование».

Живи: в пикете в поддержку Навального 16 дней стоит его сторонник в Новосибирске
В Новосибирске активист поддержал Навального одиночным пикетом

Дмитрий Цибирев, координатор Штаба Навального из Саратова, в течение уже 16 дней проводит одиночные пикеты в поддержку политика, который сейчас находится в немецкой больнице.

Цибирев  планирует стоять пока не услышит типичное приветствие в роликах политика: «Привет, это Навальный». Обычно не стоит больше часа, но, когда есть поддержка, и выходит кто-то еще, он может пробыть на пикете и дольше. Полицейские, говорит, только проверяют документы.

В Новосибирске Цибирев оказался для поддержки коалиции «Новосибирск 2020», в это время от узнал о госпитализации Навального и остался в городе. Каждый день он выходит на площадь перед Оперным театром и стоит с плакатом, на котором написано «Живи» на фоне логотипа Алексея «Н!».

Через пикет активист поддерживает самого Навального, его родственников и не только, а также рассказывает про важный проект политика – «Умное голосование».

Мнение читателей
1
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скоро Навальный скажет "Привет"?

Аноним, 05 сентября 2020 18:06
Стойкий малый. Молодец.
Ни одного голоса на выборах Едру и их "подтанцовке" из КПРФ!
Аноним, 05 сентября 2020 21:10
Вы забыли про голубеньких жириновцев и остальную шушеру
Аноним, 05 сентября 2020 22:04
да даже избранные депутатами "жириманы" и "СРуны" это хоть какая-то "иголка", воткнутая в этого единоросовского "медведя"-людоеда
Гость, 05 сентября 2020 21:47
Говорите novichock? Ну, тогда не страшно, оклемается! Я-то думал, чем-то опасным, смертельно ядовитым траванули...
Аноним, 05 сентября 2020 21:58
что, уже травил кого-то, что знаешь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опухоли: какими бывают, боятся ли их, как избежать появления рака
22:04 05-09-2020
Опухоли: какими бывают, боятся ли их, как избежать появления рака
Артиста Бориса Клюева из сериала "Воронины" похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
21:20 05-09-2020
Артиста Бориса Клюева из сериала
БердскРаздавило металлической трубой рабочего во время сварки в Бердске 1
18:31 05-09-2020
Раздавило металлической трубой рабочего во время сварки в Бердске
Всемирный день бороды отмечается 5 сентября 2020 года
18:17 05-09-2020
Всемирный день бороды отмечается 5 сентября 2020 года
Как избавиться от проблем в опасный период с 9 сентября по 14 ноября в ретроградный Марс? Кому стоит проявить осторожность, рассказала астролог Василиса Володина
18:15 05-09-2020
Как избавиться от проблем в опасный период с 9 сентября по 14 ноября в ретроградный Марс? Кому стоит проявить осторожность, рассказала астролог Василиса Володина
Дал 1 млрд рублей на бесплатные лекарства и льготное питание Мишустин 1
18:12 05-09-2020
Дал 1 млрд рублей на бесплатные лекарства и льготное питание Мишустин
Действенные заговоры от долгов, кредитов и безденежья
18:09 05-09-2020
Действенные заговоры от долгов, кредитов и безденежья
БердскНевеста Ольга в усеянном розовыми цветами белом платье после года служебного романа на шоколадной фабрике вышла замуж за Павла в Бердске 3
18:00 05-09-2020
Невеста Ольга в усеянном розовыми цветами белом платье после года служебного романа на шоколадной фабрике вышла замуж за Павла в Бердске
5 сентября - Международный день благотворительности
17:57 05-09-2020
5 сентября - Международный день благотворительности
"Живи": в пикете в поддержку Навального 16 дней стоит его сторонник в Новосибирске 5
17:57 05-09-2020