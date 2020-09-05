"Живи": в пикете в поддержку Навального 16 дней стоит его сторонник в Новосибирске

Через акцию активист из Саратоваа поддерживает самого Навального, его родственников, а также рассказывает про важный проект политика – «Умное голосование».

В Новосибирске активист поддержал Навального одиночным пикетом

Дмитрий Цибирев, координатор Штаба Навального из Саратова, в течение уже 16 дней проводит одиночные пикеты в поддержку политика, который сейчас находится в немецкой больнице.

Цибирев планирует стоять пока не услышит типичное приветствие в роликах политика: «Привет, это Навальный». Обычно не стоит больше часа, но, когда есть поддержка, и выходит кто-то еще, он может пробыть на пикете и дольше. Полицейские, говорит, только проверяют документы.

В Новосибирске Цибирев оказался для поддержки коалиции «Новосибирск 2020», в это время от узнал о госпитализации Навального и остался в городе. Каждый день он выходит на площадь перед Оперным театром и стоит с плакатом, на котором написано «Живи» на фоне логотипа Алексея «Н!».

Через пикет активист поддерживает самого Навального, его родственников и не только, а также рассказывает про важный проект политика – «Умное голосование».