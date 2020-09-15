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Общество / Стиль жизни

5 признаков идеальной совместимости в сексе

18:59 15.09.2020 Фото: pxhere.com
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Когда между партнерами существует настоящая сексуальная совместимость, им нет необходимости сравнивать свою интимную жизнь с чьей-то еще, чтобы оценить уровень ее «нормальности».

5 признаков идеальной совместимости в сексе
А вы подходите друг другу
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
5 признаков идеальной совместимости в сексе

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В отношениях мы много внимания уделяем совместимости: сочетаются ли наши знаки Зодиака, совпадает ли социальный статус, есть ли у партнера раздражающие привычки, с которыми невозможно мириться и пр. Но редко задумываемся над сексуальной гармонией. Обычно на нее начинают обращать внимание, когда ситуация ухудшилась настолько, что хоть волком вой от разочарования. Чтобы избежать таких неприятных последствий, Ivona расскажет, по каким признакам можно оценить сексуальную совместимость между партнерами.

1. Вы оба знаете, чего хотите
В сексуальном плане, конечно. Умение не только определиться со своими желаниями, но и возможность обсудить их с партнером обогащают сексуальную жизнь. К тому же это позволяет избежать множества проблем, и, если они все же возникают, найти идеальное решение, которое удовлетворит обоих партнеров.

2. Готовность обсуждать интимные темы
Крайне важно построить осмысленный диалог, где нет места смущению и предрассудкам. Если в вашей паре вы свободно можете озвучить свое недовольство или желание, и вы вместе работаете над этим вопросом, у вас отличная сексуальная совместимость. Но если один из партнеров постоянно выворачивается наизнанку, а другой предпочитает отмалчиваться, копя внутри неудовлетворенность, то у вас большие проблемы.

3. Вы не осуждаете
Признаться в некоторых сексуальных желаниях и фантазиях порой гораздо сложнее, чем рассказать о своем самом большом конфузе детства или раскрыть страшную тайну. А все потому, что мы боимся непонимания и осуждения со стороны партнера. Такому не должно быть места в по-настоящему близких отношениях. Не смейтесь, когда с вами делятся сокровенным, попробуйте поддержать партнера. Безусловно, вы не обязаны воплощать в жизнь все его безумства, если сами того не хотите. Сексуальная жизнь должна быть построена на взаимном согласии и притяжении. Если вас что-то не устраивает, ищите то, что удовлетворит в равной степени обоих.

4. Совпадение либидо
На первых порах, когда в только что зародившихся отношениях все в новинку, это естественно, что партнеры хотят друг друга везде и всегда. Но выяснить, схожи ли ваши либидо, возможно лишь когда закончится конфетно-букетный период и наступят суровые будни. Уровень и активность сексуальных желаний во многом определяет то, какой будет ваша интимная жизнь: если либидо схожи, вас, вероятней всего, ожидает полная гармония в постели, если нет - вам придется выработать свой алгоритм (или даже график), которые удовлетворит обоих партнеров.

5. Вы не сравниваете
Когда между партнерами существует настоящая сексуальная совместимость, им нет необходимости сравнивать свою интимную жизнь с чьей-то еще, чтобы оценить уровень ее «нормальности». Никто не вспоминает своих бывших партнеров, не беспокоится об отсутствии схожести между реальным сексом и сценами из эротического кино, и пр. Когда между вами гармония, мерилом вашего постельного благополучия считается лишь ваше взаимное желание, доверие и удовлетворенность.

Источник: ivona.bigmir.net

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