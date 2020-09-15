Единороссы захватили Новосибирскую область и Бердск на выборах 13 сентября 2020

Травников (на фото - справа) поблагодарил однопартийцев за убедительную победу. Шестернина (на фото - слева) в том числе

Во время селекторного совещания с участниками избирательной кампании и местными отделениями «Единой России» секретарь регионального отделения, глава региона Андрей Травников 15 сентября поблагодарил всех за успешную, но нелегкую избирательную кампанию, подготовительная работа над которой началась весной прошлого года. Он также отметил, что никто не ожидал, что пандемия коронавируса осложнит жизнь и создаст новые условия для проведения выборов, передает пресс-служба реготеделения "ЕР".

«Тот запас времени, который мы взяли на старте избирательной кампании - пригодился. Поэтому, мы и завершаем ее достойно - «Единая Россия» одержала безоговорочную и убедительную победу во всех кампаниях. Я вас с этим поздравляю и благодарю за время, силы, вклад, авторитет – за все то, что вы вложили в победу нашей партии», - сказал Андрей Травников.

Секретарь реготделения еще раз озвучил итоговые результаты выборов в регионе.

В единый день голосования 13 сентября, кроме выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, состоялись выборы в представительные органы: 27 муниципальных районов, 2 городских округа, 22 городских поселений и 416 сельских поселений.

Были избраны: 76 депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, 4844 депутата муниципальных районов, городских округов и сельских поселений.

Явка составила 28,19 %, (в выборах приняли участие 606 518 избирателей).

Из 4920 мандатов всех уровней – у «Единой России» – 3564, что составило 72,44%. Для сравнения: у КПРФ всего 308 мандатов (6,26%). У остальных политических партий и того меньше.

«Из 38 округов «Единая Россия» выигрывала на 35 территориях, в том числе из 20 округов Новосибирска - партия выигрывала на 17. Это означает, что «Единая Россия» безоговорочно поддерживается большинством населения, как в сельских районах, так и в городе. Хотелось бы отметить лидеров. Наиболее высокий процент избирателей получил наш кандидат Андрей Борисович Панферов по округу №1. За него проголосовали больше 68 процентов населения», - прокомментировал Андрей Травников.

Андрей Панферов сказал, что не сомневался в победе.

«Если говорить военным языком, то мы оттеснили противника двумя эшелонами со своей территории. Наш боевой опыт нужно учесть в последующих выборах», - считает политик.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава Бердска Евгений Шестернин возглавлял партийный список по округу №16 и, как стало известно сегодня, 15 сентября, получил место депутата в заксобрании. С большой долей вероятности, он покинет мэрское кресло ради работы в региональном парламенте. Его коллегами по заксобранию станут Зоя Родина, победившая на 16-м бердском округе, и действующи спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин, выдвигавшийся по округу №12. Ему тоже придется покинуть пост, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Среди районов – рекордсменов избирательной кампании глава Новосибирской области назвал Кочковский и поздравил коллег с таким замечательным результатом. В районном Совете депутатов из 25 кандидатов от «Единой России» мандаты получили все. Это стопроцентный успех. В наукограде Кольцово - большинство у единороссов. Кроме того, глава наукограда Николай Красников в шестой раз добился победы в выборах на пост мэра.

«Как секретарь регионального отделения «Единой России» я удовлетворен, как самим процессом предвыборной кампании, так и результатом, которого мы достигли. Победа убедительная. Продолжаем работать дальше на развитие всей Новосибирской области и ее территорий», - подвел итог Андрей Травников.

Спикер областного парламента шестого созыва Андрей Шимкив, поздравляя победителей, отметил, что избирательная кампания была (в хорошем смысле) тяжелой.

«Выборы не бывают легкими, но мы прошли их достойно. Благодарю глав районов и их коллективы, которые отпахали с нами по полной. Рад за итоги по Новосибирску. Без слаженной работы, без поддержки главы региона, добиться такого результата было бы невозможно», - подчеркнул Андрей Шимкив.