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"Отвечать за это я буду перед Богом": Тарзан публично признался в измене Наташе Королевой

08:24 17.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official/
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"Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой". - сказал Тарзан подписчикам.

Отвечать за это я буду перед Богом: Тарзан публично признался в измене Наташе Королевой
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Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Отвечать за это я буду перед Богом: Тарзан публично признался в измене Наташе Королевой

Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным"Отвечать за это я буду перед Богом": Тарзан публично признался в измене Наташе КоролевойЕщё 206 новостей

Сергей Глушко на своей официальной странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором публично признался, что изменил жене Наташе Королевой:

-Всем доброго времени суток! Я Глушко Сергей, он же Тарзан, хочу сделать официальное заявление. На фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, мою семью и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене. Я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, это был человек, похожий на меня, или еще что-то там. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь. Сказал это раз и навсегда.

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От редакции

Жалко семью? Как думаете Королева простит?

Аноним, 16 сентября 2020 14:29
НВР:
Жалко Игоря Николаева. Что посеешь, то и пожнёшь.
Аноним, 16 сентября 2020 15:04
Я вообще удивлена что он первый раз изменил. Внешность у него импозантная, такие как правило частенько гуляют. Хотя скорее всего это он просто первый раз спалился.

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