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Шок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото

15:43 17.09.2020, Виктория Грек Фото: Виктории Грек
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17 сентября спецбригада попала в объектив камеры «Курьер. Среда. Бердск».

Шок: В каких костюмах берет тест на COVID 19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
На вызовы к пациентам, у которых есть подозрение на коронавирус, медики должны выезжать с соблюдением всех мер предосторожности. Основное требование - специальные защитные костюмы.
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Шок: В каких костюмах берет тест на COVID 19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото

Шок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фотоНовых 3 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 17 сентября в Бердске. Больных уже 269Ещё 168 новостей

Сегодня, 17 сентября 2020 года, в объектив "Курьер. Среда. Бердск" попала ковидная бригада ЦГБ Бердска. По словам водителя скорой помощи, "скорая" приехала к пациенту, чтобы взять тест на COVID-19. На медиках - шапочки, маски, перчатки и одноразовые халаты. Бахил нет.

Напомним, 6 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск". Редакция спросила о конкретном количество градусников, пульсоксиметров, защитных костюмов и прочего в пульмонологии в период распространения коронавирусной инфекции.

- С 28 мая 2020 года по 28 июля 2020 года пульмонологическое отделение БЦГБ было обеспечено средствами индивидуальной защиты в количестве: медицинские маски - 6100 штук; халат медицинский одноразовый - 350 штук; перчатки медицинские - 6300 штук; респираторы - 340 штук; шапочки медицинские - 1300 штук; костюм врача инфекциониста (защитный костюм) - 572 штуки; салфетки спиртовые - 8960 штук, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Также, по словам министра, в ЦГБ Бердска используются одноразовые противочумные костюмы - комплект врача инфекциониста. На закупку всего этого горбольница потратила 1 216 225,64 рубля.

Стоит отметить, что по правилам Роспотребнадзора медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с коронавирусом в «заразной» зоне, должен использовать средства индивидуальной защиты — противочумный костюм 1-ого типа или его аналоги (комбинезон, респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком и FFP3, защитные очки, бахилы, перчатки). В «чистой зоне — медицинский и обслуживающий персонал работает в медицинских халатах и медицинских масках.

Шок: В каких костюмах берет тест на COVID 19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
Ковидная бригада в Бердске
Шок: В каких костюмах берет тест на COVID 19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
Ковидная машина скорой помощи в Бердске
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