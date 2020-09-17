Шок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото

На вызовы к пациентам, у которых есть подозрение на коронавирус, медики должны выезжать с соблюдением всех мер предосторожности. Основное требование - специальные защитные костюмы.

Сегодня, 17 сентября 2020 года, в объектив "Курьер. Среда. Бердск" попала ковидная бригада ЦГБ Бердска. По словам водителя скорой помощи, "скорая" приехала к пациенту, чтобы взять тест на COVID-19. На медиках - шапочки, маски, перчатки и одноразовые халаты. Бахил нет.

Напомним, 6 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск". Редакция спросила о конкретном количество градусников, пульсоксиметров, защитных костюмов и прочего в пульмонологии в период распространения коронавирусной инфекции.

- С 28 мая 2020 года по 28 июля 2020 года пульмонологическое отделение БЦГБ было обеспечено средствами индивидуальной защиты в количестве: медицинские маски - 6100 штук; халат медицинский одноразовый - 350 штук; перчатки медицинские - 6300 штук; респираторы - 340 штук; шапочки медицинские - 1300 штук; костюм врача инфекциониста (защитный костюм) - 572 штуки; салфетки спиртовые - 8960 штук, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Также, по словам министра, в ЦГБ Бердска используются одноразовые противочумные костюмы - комплект врача инфекциониста. На закупку всего этого горбольница потратила 1 216 225,64 рубля.

Стоит отметить, что по правилам Роспотребнадзора медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с коронавирусом в «заразной» зоне, должен использовать средства индивидуальной защиты — противочумный костюм 1-ого типа или его аналоги (комбинезон, респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком и FFP3, защитные очки, бахилы, перчатки). В «чистой зоне — медицинский и обслуживающий персонал работает в медицинских халатах и медицинских масках.

Ковидная бригада в Бердске