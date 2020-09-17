В рейтинг богатейших компаний Forbes вошла компания "Катрен" с медицинским складом в Бердске

Она находится на 39-м месте, зарегистрирована в Химках Московской области, ее выручка в 2019 году составила 233,98 млрд рублей. Компания специализируется на торговле медикаментами и медоборудованием.

Склады «Катрен» расположены по всей России, в том числе в Бердске

Рейтинг из 200 крупнейший частных компаний России составил деловой журнал «Форбс». В него вошли три новосибирских компании — торговая, угледобывающая и авихолдинг.

На 39-м месте рейтинга «Форбс» — новосибирская компания «Катрен», зарегистрированная в Химках Московской области, её выручка в 2019 году составила 233,98 млрд рублей. Компания специализируется на торговле медикаментами и медоборудованием.

57-е место рейтинга заняла авиакомпания «Сибирь», выручка которой в 2019 году составила 167,3 млрд рублей. Эта компания зарегистрирована в Новосибирске.

На 89-й строчке закрепилась угледобывающая компания «Сибирский антрацит», выручка которого в 2019 году превысила 125 млрд рублей. «СА», как и «Катрен» имеет постоянную регистрацию в Москве.

В комментариях к рейтингу «Форбс» отметил, что суммарная выручка 200 крупнейших частных компаний в 2019 году составила 45,3 трлн рублей. Пятёрка лидеров рейтинга осталась прежней: на первом месте «Лукойл», на втором — «Сургутнефтегаз», на третьем X5 Retail Group (сеть «Пятёрочка»), на четвёртом «Магнит» и на пятом — «Татнефть». Всего нефтегазовых компаний в рейтинге 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн рублей — на 3,3% меньше, чем годом ранее.

На 51 торговую компанию приходится выручка в 10,6 трлн рублей. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой.

Наибольший рост второй год подряд демонстрирует компания «Инград» Романа Авдеева (№124 в списке богатейших бизнесменов России, состояние $750 млн), его выручка увеличилась на 132%. На 89% выросла выручка торговой компании «Адамас», чуть меньше этот показатель (88,3%) у «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук (№93 в списке богатейших бизнесменов России, состояние $1 млрд).

Среди отстающих чёрная металлургия — падение на 2,5%. Угледобывающие компании — падение на 9,5%. В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12.

В списке есть компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали организации, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2019-й год. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков.